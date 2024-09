Sondage hebdomadaire : envisagez-vous le Samsung Galaxy S24 FE ?

Le Samsung Galaxy S24 FE doit-il exister ? Tout se résume au prix : une unité de 256 Go vous coûtera 710 $ aux États-Unis sans promotions ni réductions, un Galaxy S24+ 256 Go coûte 1 000 $. Le S24+ est certainement le meilleur téléphone, mais il reste à voir s’il coûtera 290 $ de mieux.

Et de toute façon, vous ne devriez pas payer le prix fort pour ces téléphones. Samsung US accepte les précommandes pour le S24 FE et offre jusqu’à 400 $ de crédit d’échange, 50 % de réduction sur la Galaxy Watch FE et les Buds FE et 2x les points Samsung Rewards. Cependant, le S24+ propose également des offres similaires.

Supposons que vous possédez un Galaxy S21 FE et que vous souhaitez passer à un téléphone 2024 avec 256 Go de stockage. En le branchant sur le calculateur d’échange de Samsung.com, le prix du Galaxy S24 FE chute à 410 $ (l’ancien FE est évalué à 300 $), tandis que le Galaxy S24+ ne descend qu’à 850 $ (puisque l’ancien FE n’obtient qu’une réduction de 150 $). Sans aucun échange, vous pouvez obtenir 200 $ de réduction, donc le S24+ de 256 Go coûte en réalité 800 $ maximum.

Bien entendu, dans d’autres régions, les prix et les réductions seront différents. Il y a aussi d’autres facteurs : les États-Unis n’ont jamais eu le Galaxy A55 (et qui sait ce qui se passera avec l’A56), il y avait donc un écart important entre la série A et la série S.













Samsung Galaxy S24 FE

Quoi qu’il en soit, voici quelques prix du Samsung Galaxy S24 FE dans le monde. Il est disponible en capacités de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, le tout avec 8 Go de RAM. Nous n’avons vu le modèle 512 Go que dans certaines régions d’Asie du Sud-Est et dans certaines régions, l’option 128 Go manquait.

Samsung Galaxy S24 FE 128 Go 256 Go 512 Go

NOUS 650 $ 710 $ –

ROYAUME-UNI 650 £ 700 £ –

UE 750 € 810 € –

Inde 60 000 ₹ 66 000 ₹ –

Australie 1 100 $AU 1 200 $AU –

Philippines 40 000 £ 40 000 £ 54 000 ₱

Malaisie – 3 000 RM 3 600 RM

Singapour – 1 028 $S 1 208 S$





Une partie importante du calcul est la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver le S24 FE. Samsung a annoncé 7 mises à niveau majeures du système d’exploitation, qui ressembleront davantage à 6, vu qu’Android 15 approche à grands pas. Pourtant, avec cela et 7 ans de correctifs de sécurité, vous n’aurez peut-être pas besoin d’un nouveau téléphone pendant très longtemps. Et même si vous ne le conservez pas aussi longtemps, mais seulement, disons, 3 ans, le téléphone aura encore une longue durée de vie devant lui – vous pourrez donc le transmettre à un membre de votre famille ou le vendre.

Maintenant, savoir si 8 Go de RAM seront suffisants pour les applications et les jeux à partir de 2030 est une autre affaire. Mais si cela peut vous rassurer, les propriétaires de Galaxy S24 (non-plus) sont confrontés au même sort. Au moins cette fois, Samsung a utilisé un chipset actuel (même s’il est légèrement downclocké), tandis que le S23 FE a dû se contenter d’une puce qui avait plus d’un an au moment du lancement du téléphone.











Points forts du Samsung Galaxy S24 FE

Il s’agit également du plus grand téléphone S FE jamais doté d’un écran de 6,7 pouces. Auparavant, la série S FE disposait d’écrans de 6,4″ et 6,5″. La batterie a également augmenté de 200 mAh à 4 700 mAh. Cependant, le Galaxy S24 FE manque certaines améliorations clés apportées par le S24+ cette année : écran FHD+ au lieu de QHD+ (et un panneau LTPO pour démarrer), charge filaire de 25 W au lieu de 45 W (et le Plus a une batterie légèrement plus grande) .

Comme nous l’avons dit, le Plus est certainement le meilleur téléphone, du moins si l’on ne tient pas compte de la différence de prix. Il existe de nombreuses options non Samsung à considérer.

L’iPhone 16 Plus dispose également d’un écran de 6,7 pouces, d’une dalle 60 Hz. Et même si le téléobjectif 8MP 3x du S24 FE n’est pas étonnant, l’iPhone n’en a pas. Apple facture 900 $ pour un 128 Go Plus, donc ce n’est pas bon marché non plus.

Le Xiaomi 14T Pro a été annoncé le même jour que le S24 FE. Un modèle 12/256 Go vous coûtera 800 €, soit à peu près la même chose qu’un Samsung 256 Go. Cependant, le Xiaomi possède un Dimensity 9300+ (le même chipset que Samsung utilise dans ses nouvelles tablettes coûteuses), plus un principal 50MP (avec un grand capteur 1/1,31″), un téléobjectif 50MP 60mm et des appareils photo ultra larges 12MP. De plus, la plus grande batterie de 5 000 mAh se charge beaucoup plus rapidement (120 W avec fil, 50 W sans fil). Quant à l’écran, ce n’est pas du LTPO, mais c’est un panneau de 6,67 pouces 1220p+ avec des couleurs 12 bits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.













Samsung Galaxy S24+ • Apple iPhone 16 Plus • Xiaomi 14T Pro • OnePlus 12

Google ne propose que des petits téléphones à 1 000 $ ou moins. OnePlus va annoncer son nouveau produit phare le mois prochain, mais le OnePlus 12 vous offre ce Snapdragon 8 Gen 3 que Samsung ne propose pas sur le S24 FE ou (dans certaines régions) sur les S24 et S24+. Celui-ci dispose d’un écran QHD+ LTPO, d’un panneau de 6,82 pouces, d’un appareil photo 50+64+48MP et d’une batterie à charge rapide de 5 400 mAh (100 W filaire, 50 W sans fil). Comme nous l’avons dit, celui-ci est un modèle plus ancien et OnePlus ne propose plus de remises aussi fortes qu’avant, mais nous avons vu le modèle 256 Go à 700 $ suffisamment de fois.

Il est temps de voter – êtes-vous intéressé par le Samsung Galaxy S24 FE ?