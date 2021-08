Sondage hebdomadaire : comment les Huawei P50 et P50 Pro se comparent-ils à la concurrence ?

Les Huawei P50 et P50 Pro ont été annoncés ce jeudi et la nouvelle série démarre bien. Le modèle Pro était déjà en tête des classements DxOMark pour ses caméras avant et arrière. Vous pouvez également consulter la vidéo officielle de déballage si vous souhaitez voir plus de la série P50.

Le Huawei P50 Pro est déjà en pré-commande en Chine et sera disponible le 12 août. Le P50 vanille est dans plus d’un mois, il est attendu en septembre. Les deux téléphones de la série P50 sont censés être disponibles dans le monde entier, mais Huawei n’a fait aucune mention d’un déploiement mondial, sans parler des prix. Pourtant, testons les eaux – qui ici est intéressé par la série P50 ?

Fonctionnalités clés du Huawei P50 Pro

Les deux modèles sont équipés de chipsets Snapdragon 888, bien que les modèles Pro avec un stockage plus élevé (256 ou 512 Go) soient également disponibles avec Kirin 9000. Quel que soit le chipset que vous choisissez, le téléphone ne fonctionnera qu’en 4G. Huawei n’a pas précisé pourquoi ou s’il y aurait des versions 5G de ces téléphones (et qu’en est-il d’un modèle Pro+ ?). Naturellement, les téléphones exécutent HarmonyOS 2.0 avec la Huawei AppGallery, il n’y a pas de Google ici.

Outre les chipsets, les caméras sont la caractéristique la plus intéressante de la famille P50. Les deux ont des capteurs 50MP avec OIS dans la caméra principale avec un capteur de couleur. Le modèle Pro peut également compter sur une mise au point automatique rapide avec son système AF laser et un appareil photo 40MP pour la photographie en noir et blanc.

Les deux modèles ont des téléobjectifs périscopiques, mais la configuration Pro est plus polyvalente. L’objectif a une distance focale de 90 mm (grossissement d’environ 3,5x) et un capteur de 64 MP, ce qui permet un zoom numérique de haute qualité.



Démo du zoom Huawei P50 Pro

Le modèle vanille a un périscope plus traditionnel de 125 mm devant un objectif de 12 MP. C’est beaucoup de grossissement optique (5x) pour un modèle vanille, bien que le capteur soit moins impressionnant. En parlant de moins impressionnant, le module ultralarge dispose d’un capteur 13MP, loin du grand capteur 40MP du P40 Pro.

La série P50 emprunte le système de charge du Mate 40 Pro – 67W filaire et 50W sans fil. C’est une mise à niveau solide par rapport au P40 Pro (40 W/27 W) et une mise à niveau encore plus importante par rapport au P40 vanille (22,5 W/aucun). Le téléphone P vanille obtient également une bonne résistance à la poussière et à l’eau IP68 cette fois, tout comme le modèle Pro (le P40 n’avait que IP53).

Les écrans sont une mise à niveau moins excitante. Ce sont des panneaux AMOLED avec une densité de pixels d’environ 450 ppp, une mise à niveau mineure par rapport à l’année dernière. Ils fonctionnent à des taux de rafraîchissement plus élevés – 120 Hz pour le Pro (au lieu de 90 Hz) et 90 Hz pour le modèle vanille (au lieu de 60 Hz), bien qu’il n’y ait rien à redire au second semestre 2021.



Principales caractéristiques du Huawei P50

Regardons le prix. Encore une fois, nous n’avons que les chiffres chinois pour le moment, alors gardez à l’esprit que les prix européens peuvent être plus élevés. Le Huawei P50 Pro avec un Snapdragon 888 et 8/128 Go de mémoire coûte 6 000 CNY (930 $/780 €). La mise à niveau vers plus de mémoire, disons 256 Go, vous permet également de choisir le Kirin 9000, qui a été fabriqué sur le nœud 5 nm de TSMC, et non sur celui de Samsung comme le Snapdragon. Cela vous coûtera 6 500 CNY (1 000 $/845 €).

Gardez à l’esprit que la seule option d’extension de mémoire est les cartes NM propriétaires de Huawei, qui plafonnent toujours à 256 Go, des années après leur introduction. Autre chose à noter que le site mondial de Huawei ne répertorie que la version Snapdragon du P50 Pro, celle de Kirin n’est nulle part en vue (du moins pour l’instant).

Le Huawei P50, lorsqu’il sera disponible en septembre, coûtera 4 500 CNY (700 $/590 €). Que pouvez-vous obtenir d’autre pour cet argent? Pour simplifier la comparaison, nous allons regarder les prix chinois, qui devraient être plus précis que d’utiliser les prix convertis en euros.

Un démarrage OnePlus 9 Pro (8/256 Go) coûte 5 000 CNY, ce qui correspond au P50 vanilla avec le même stockage. Cela vous donne un écran AMOLED de 525 ppi avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, une caméra ultra grand angle de 50 MP et une télé caméra plus limitée de 8 MP 3,3x. Le reste est assez similaire.

Un Xiaomi Mi 11 Ultra (8/256 Go) avec son capteur principal 1/1,12″ 50MP vous coûtera 5 500 CNY. Celui-ci a également comme caméra ultra-large haute résolution, 48MP, et encore mieux – un périscope de 120 mm avec un capteur de 48MP. Et un écran 120 Hz 515 ppi, plus un écran secondaire à l’arrière.











OnePlus 9 Pro • Xiaomi Mi 11 Ultra • ZTE Axon 30 Ultra 5G • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Le ZTE Axon 30 Ultra (8/256 Go) peut être le vôtre pour 4 700 CNY. Celui-ci contient une configuration de caméra triple 64MP (caméra portrait large, ultralarge, 35mm) et un périscope 123mm avec un capteur 8MP. L’écran AMOLED n’est qu’un panneau 1080p, il est donc moins net (395 ppp), mais il fait 120 Hz. De plus, il n’y a pas de charge sans fil sur l’Axon, juste une charge filaire de 65 W.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra (12/256 Go) coûte 9 700 CNY. Cela vous donne un appareil photo principal de 108 MP, deux téléobjectifs de 10 MP (70 mm et 240 mm) et un ultra-large de 12 MP. L’écran 120 Hz (515 ppi) a un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. La charge est assez lente, allant à 25W sur un fil et à 15W sans fil.

Tous les téléphones ont bien sûr des chipsets Snapdragon 888, bien que cette fois, il soit autorisé à fonctionner sur les réseaux 5G.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Encore une fois, il ne s’agit que d’un sondage préliminaire, car il est difficile de porter un jugement final avant d’examiner les téléphones. Mais le duo Huawei P50 a-t-il sa place sur le marché et quel modèle est votre premier choix ?

