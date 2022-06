Sondage hebdomadaire : combien de stockage utilisez-vous sur votre téléphone ? Les slots microSD sont-ils toujours importants ?

Nous voyons souvent des gens se plaindre qu’un téléphone nouvellement annoncé ne dispose pas d’un emplacement microSD. Cette semaine, nous voulions savoir combien d’entre vous n’achèteront qu’un téléphone doté d’un emplacement microSD et combien de stockage vous utilisez en général.

Le stockage des smartphones semble avoir atteint un mur à 1 To. De nombreux téléphones sortis cette année ont des versions avec une mémoire intégrée de 512 Go. La plupart d’entre eux sont des produits phares, mais il existe également des intermédiaires. Il y a exactement deux nouveaux téléphones qui peuvent vous offrir à la fois un stockage de 512 Go et un emplacement microSD : le Sony Xperia 1 IV et le Huawei Mate Xs 2. Très peu ont 1 To et aucun n’offre plus (du moins pas intégré).

Déplaçons ensuite notre attention vers l’autre bout de l’échelle. Quelle est la mémoire intégrée minimale des téléphones en 2022 ? En ce qui concerne les téléphones sortis jusqu’à présent cette année, la proportion de téléphones dotés de 32 Go ou moins a presque été réduite de moitié par rapport à l’année dernière. La proportion de téléphones avec 64 Go est à peu près la même, tandis que les téléphones avec 128 Go sont plus courants.

Un sondage similaire l’année dernière a montré que 128 Go est le point idéal pour le stockage intégré et que la plupart des gens préfèrent toujours les téléphones avec des fentes microSD.

Aujourd’hui, nous demandons quelque chose de légèrement différent : quelle quantité de stockage de votre téléphone (interne plus microSD si vous en avez) est réellement utilisée ? Vous pouvez vérifier dans les paramètres.

La capacité n’est pas tout, bien sûr. Premièrement, les microSD, même celles classées A2, ne sont pas aussi rapides que le stockage interne. Et la plupart des téléphones Android rendent difficile le déplacement des applications et de leurs données vers la carte mémoire. Deuxièmement, une carte mémoire est un moyen simple et facile de transférer du contenu, par exemple entre votre ancien téléphone et le nouveau – il suffit de déplacer la carte et vous avez toute votre musique, vos vidéos, etc. disponibles, aucune solution cloud n’est nécessaire.

Alors, à quel point est-il important pour un téléphone d’avoir un slot microSD ?

