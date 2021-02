Sondage hebdomadaire: combien de stockage est suffisant?

Peut-être que l’iPhone 13 Pro Max aura jusqu’à 1 To de stockage. Peut-être que l’édition Android Go et ses applications minces sont assez bonnes pour faire fonctionner même 16 Go. Ou peut-être existe-t-il un moyen en or qui a le plus de sens pour les consommateurs.

Cela fait un moment que nous n’avons pas demandé la dernière fois combien de stockage était suffisant. À l’époque, la réponse était de 64 à 128 Go. Mais beaucoup de choses ont changé ces dernières années. D’une part, Google Photos mettra fin au stockage gratuit illimité pour tous les utilisateurs en juin. Le géant de la recherche avait précédemment cessé d’offrir un stockage de qualité originale illimité pour les nouveaux pixels en 2019.

Ce n’est pas seulement Google non plus. Les téléphones Samsung avaient l’habitude de bénéficier d’une généreuse allocation Dropbox, mais ce n’est pas le cas depuis des années. À la place, vous devez utiliser Samsung Cloud. Ou Apple iCloud. Ou Google Drive / Photos. Ou Microsoft OneDrive.

Nous continuerions ce train de pensée avec «ou acheter une carte microSD», mais il n’y a peut-être nulle part où le mettre – c’est le cas de la génération Galaxy S21. Et le trio S21 n’est pas seul dans cette situation difficile. Cela ressemble un peu à la montée en puissance des casques TWS après la suppression de la prise 3,5 mm.

Chacun utilise son téléphone différemment. Certains ont une tonne de photos sur les leurs, d’autres ont installé de nombreux jeux, d’autres remplissent encore leur stockage avec des fichiers FLAC. Et, peut-être, certains sont satisfaits d’une solution de stockage dans le cloud. Surtout maintenant que le streaming de musique est omniprésent et qu’il existe plusieurs services de streaming de jeux parmi lesquels choisir.

Alors, divisons cela en deux questions. Tout d’abord, de combien de stockage interne avez-vous besoin sur votre téléphone? Et deuxièmement, complétez-vous cela avec une carte mémoire, un stockage cloud ou pas du tout?