Sondage hebdomadaire : avez-vous mis un protecteur d’écran sur votre téléphone ? Et une affaire ?

Avec les progrès des verres renforcés chimiquement, les rayures sont moins un problème de nos jours, mais ce n’est pas un problème complètement résolu. Et si vous laissez tomber votre téléphone, le verre peut encore se fissurer.

Réparer un écran cassé peut facilement coûter entre 200 et 300 dollars. Une réparation d’écran hors garantie sur un iPhone 7 Plus coûte 169 $, mais vous pouvez acheter un 7 Plus fonctionnel pour 155 $ ou alors. Et ce n’est pas non plus un problème Apple, Samsung Direct (aux États-Unis) vous facturera 249 $ pour remplacer l’écran sur un Galaxy S10 et encore une fois, vous pouvez acheter un téléphone entier pour moins que cela – 234 $ ou alors (seconde main, bien sûr).







Comparatifs de prix : remplacement d’écran vs achat d’un téléphone d’occasion

Ce sont des exemples triés sur le volet pour illustrer notre propos, si vous êtes curieux de connaître le coût de remplacement de l’écran sur un iPhone ou un Galaxy S/Note par rapport au coût d’une unité d’occasion, consultez cet article de Swappa.

Ce n’est pas seulement l’écran, ces bosses de caméra bombées à l’arrière des téléphones modernes sont également assez vulnérables. Les remplacer coûte de l’argent – ​​pour les pièces, mais aussi pour le travail, puisque tout est collé de nos jours.

D’accord, nous allons arrêter maintenant car cela commence à donner l’impression que nous essayons de vous stresser. Nous ne le sommes pas, nous étions juste curieux de savoir si vous mettez un protecteur d’écran sur votre téléphone. Certains sont livrés avec un protecteur en plastique préinstallé – le gardez-vous ou l’enlevez-vous ? Et si vous l’enlevez, que faire ensuite – peut-être un protecteur de verre ?

Dans le même esprit, mettez-vous une coque sur votre téléphone et de quelle sorte ? Nous ne pensons plus que les pare-chocs soient particulièrement populaires (bien que nous puissions nous tromper). Les types les plus courants semblent être des étuis en plastique minces qui n’ajoutent pas beaucoup d’épaisseur et de largeur au téléphone (mais offrent une protection limitée), des étuis en silicone qui ont tendance à être plus épais (mais plus adhérents et plus protecteurs) et le tout caoutchouteux, cas robustes.

