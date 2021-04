L’ère post-PC est-elle enfin arrivée? Apple le promet depuis le lancement de l’iPad d’origine, mais ses ardoises (bien que très populaires) n’ont jamais vraiment remplacé les PC. Les nouveaux modèles d’iPad Pro qui ont été dévoilés mardi sont les premiers que nous pouvons croire être une menace crédible.

En effet, d’une certaine manière, ce sont des PC – les iPad Pro 11 (2021) et 12.9 (2021) sont alimentés par le même chipset Apple M1 que les derniers MacBook et le nouvel iMac (également annoncé cette semaine). Ces ardoises ne sont pas très différentes du MacBook Air sans ventilateur, vous pouvez même les configurer avec jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage.

Le port Thunderbolt sera également un gros problème. Il offre des vitesses allant jusqu’à 40 Gbit / s, ce qui est suffisant pour piloter un moniteur externe 6K tout en conservant de la bande passante pour se connecter au stockage externe. Cela ouvrira la possibilité de connecter des périphériques externes via PCIe, à tout le moins, nous pourrions voir des docks très intéressants pour les nouveaux iPad Pro.

Un dock peut brouiller la ligne entre l’iPad Pro et un ordinateur de bureau

En outre, les nouvelles ardoises ont une connectivité 5G en option (y compris mmWave aux États-Unis pour des vitesses allant jusqu’à 4 Gbit / s). Ceux-ci peuvent être l’ordinateur de rêve du guerrier de la route. La fonction Center Stage de la caméra frontale ultra large de 12 MP en fait certainement des machines Zoom idéales.

L’écran Liquid Retina XDR, alias le premier panneau mini-LED sur une tablette, sera idéal pour une utilisation en extérieur. Il a une luminosité plein écran de 1000 nits et avec 2500 zones de gradation locales, il aura également un excellent contraste.

Cela n’est disponible que sur l’iPad Pro 12.9 (2021), remarquez. Le modèle 11 pouces reçoit le même ancien écran Liquid Retina avec une luminosité de 600 nits. Les deux offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que HDR10 et Dolby Vision.

Avec ces deux, vous pouvez éditer des vidéos dans LumaFusion, la puce M1 est suffisamment rapide pour gérer des images haute résolution. Vous pouvez dessiner avec le crayon et taper avec le clavier magique (qui transforme les iPad Pro en petits ordinateurs portables).







Les accessoires peuvent étendre les capacités de l’iPad Pro

En outre, Apple a rapproché iPadOS et macOS. Vous ne pouvez toujours pas exécuter d’applications Mac sur l’iPad, mais vous pouvez exécuter des applications iPad sur un Mac. Cela encourage les développeurs à créer des applications pour l’iPad et à faire d’une pierre deux coups.

Normalement, nous proposons des appareils alternatifs avant de vous demander de voter. Mais il n’y en a pas. Les tablettes Android ont au mieux un chipset Snapdragon 865, ce qui ne correspond pas. Le M1 est en concurrence avec les puces d’ordinateur portable Intel et AMD que vous ne trouverez pas sur les tablettes de 5,9 / 6,4 mm d’épaisseur.

Nous parlerons cependant du prix. L’iPad Pro 11 (2021) commence à 800 $, ce qui vous offre 8 Go de RAM et seulement 128 Go de stockage. Si vous voulez ce mini-écran LED de 12,9 pouces, les prix commencent à 1 100 $. Notez que seules les versions 1 To et 2 To disposent de 16 Go de RAM. Vous trouverez ci-dessous une ventilation plus détaillée.

iPad Pro 12.9 iPad Pro 11 nous Royaume-Uni UE DANS nous Royaume-Uni UE DANS 128 Go 1 100,00 $ 1 000 £ 1 200 € 100 000 ₹ 800,00 $ 750 £ 870 € 72 000 ₹ 256 Go 1 200,00 $ 1 100 £ 1 310 € 109 000 ₹ 900,00 $ 850 £ 990 € 81 000 ₹ 512 Go 1 400,00 $ 1 300 £ 1 530 € 127 000 ₹ 1 100,00 $ 1 050 £ 1 210 € 99 000 ₹ 1 To 1 800,00 $ 1 650 £ 1 970 € 163 000 ₹ 1 500,00 $ 1 400 £ 1 650 € 135 000 ₹ 2 To 2 200,00 $ 2 000 £ 2 410 € 199 000 ₹ 1 900,00 $ 1 750 £ 2 090 € 171 000 ₹ + 5G + 200,00 $ + 150 € + 170 € + 14 000 ₹ + 200,00 $ + 150 € + 170 € + 14 000 ₹

À titre de comparaison, un MacBook Air 13 pouces (8/256 Go) commence à 1 000 $. Le MacBook Pro 13 pouces et le nouvel iMac commencent à 1 300 $ (encore une fois, 8/256 Go). Le Mac mini est le moyen le moins cher d’obtenir un M1, à partir de 700 $ (mais vous devrez fournir votre propre écran). Et n’oubliez pas que les iMac, Airs et minis les moins chers sont livrés avec le GPU réduit (7 cœurs contre 8 cœurs).

Alors, qu’est-ce que ça va être?