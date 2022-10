Sondage hebdomadaire : achèterez-vous un iPad Pro (2022) ? Que diriez-vous d’un iPad vanille (2022) ?

L’iPad vanille, la dernière tablette Apple qui utilisait encore Lightning, est passé à l’USB-C cette semaine. L’ardoise a également franchi d’autres étapes vers la convivialité, comme placer la caméra frontale sur le côté long – personne ne fera de vidéoconférence en mode portrait.

Apple a également dévoilé de nouveaux iPad Pro avec le chipset M2, les mettant à égalité avec le MacBook Air 2022 – l’une des machines les plus puissantes à refroidissement passif que l’argent puisse acheter. Également à partir de cette semaine, Blackmagic Design a annoncé que l’éditeur vidéo DaVinci Resolve arrivera sur iPad au quatrième trimestre. Associé à la puissante puce M2, le nouveau Pro pourrait être l’appareil idéal pour éditer des vidéos sur le terrain.

Ou sont-ils? Faisons le tour. Un Apple iPad Pro 11 (2022) avec 128 Go commence à 800 $. Vous voudrez peut-être plus de stockage, alors voici les prix : 256 Go pour 900 $, 512 Go pour 1 100 $, 1 To pour 1 500 $ et 2 To pour 1 900 $. Oui, le port USB-C est rapide, mais éditer une vidéo à partir d’un lecteur de carte n’est probablement pas pratique. Vous voudrez peut-être également dépenser 200 $ supplémentaires pour la connectivité 5G (ou non – le partage de connexion est assez simple). Et vous voulez presque certainement un clavier (les commandes de l’écran tactile ne remplacent pas les raccourcis clavier lorsque vous effectuez un travail sérieux). Ce sera un autre 300 $.











Apple iPad Pro (2022) avec chipset Apple M2

Si vous éditez de courtes vidéos qui tiennent dans un stockage de 128 Go, vous envisagez une facture de 1 100 $. 1 450 $ si vous optez pour l’iPad Pro 12.9 (2022) pour son écran et sa batterie plus grands (le clavier plus grand coûte 50 $ de plus). Pendant ce temps, un MacBook Air M2 (écran 13,6 pouces, SSD de 256 Go) vous coûtera 1 200 $, bien que ce soit avec un GPU à 8 cœurs. Pour correspondre aux iPad Pros à 10 cœurs, vous devrez opter pour le modèle à 1 500 $ de 512 Go.

Nous n’avons pas à vous dire que macOS est bien meilleur pour le multitâche et la jonglerie de fichiers qu’iPadOS. De plus, le MacBook Air dispose de deux ports Thunderbolt/USB 4 (plus un port MagSafe 3 séparé pour le chargement) et d’une prise jack 3,5 mm pour que vous puissiez écouter l’audio enregistré sans compression Bluetooth.

Même en dehors du montage vidéo, Excel sur iPad est tristement bogué. Existe-t-il une activité professionnelle réelle où les iPad Pro sont meilleurs qu’un MacBook, voire un Air ? Peut-être des emplois qui utilisent l’Apple Pencil, mais nous avons du mal à penser à autre chose.

Alors, allez-vous acheter un iPad Pro (2022), que ce soit le modèle 11″ ou 12,9″ ? Ou préférez-vous opter pour un Mac ? Votez ci-dessous ou si cela ne fonctionne pas, votez ici.

Chargement…

Revenons à l’iPad d’Apple (2022), la 10e édition. Il utilise un ancien chipset Apple A14 (également utilisé dans la génération iPhone 12 en 2020), dépassant d’un cran l’A13 utilisé dans le modèle 2021. Une façon succincte de décrire cette tablette est un iPad Air (2022) sans la puce M1.

Eh bien, ce n’est pas assez précis – nous avons déjà mentionné la meilleure position de la caméra frontale. Mais il y a aussi un inconvénient, le nouvel amour retrouvé de l’iPad pour l’USB-C ne se marie pas bien avec sa prise en charge uniquement de l’Apple Pencil d’origine. Vous savez, celui qui a besoin d’un port Lightning pour se recharger. Apple inclut un adaptateur vers USB-C, mais nous en avons un peu marre des dongles.











Apple iPad (2022), la 10e génération

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une mauvaise affaire pour 450 $, bien que les prix en dehors de l’Amérique du Nord soient un peu moins attrayants – 580 € / 45 000 ₹. De plus, l’ancien iPad (2021) reste pour 330 $ / 430 € / 34 000 ₹ comme alternative moins chère (enfin, le modèle 2021 coûte 330 $ au lancement, il est donc vrai que le nouveau est plus cher). Vous perdez le port USB-C, certaines performances et un peu d’espace sur l’écran, mais les deux tablettes sont assez semblable. Enfin, vous pouvez également avoir un clavier avec celui-ci, bien qu’il coûte presque comme la tablette elle-même, 250 $/300 €/25 000 ₹.

Achèterez-vous un iPad (2022) ? Dites-nous ci-dessous ou votez sur cette page.