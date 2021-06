Sondage hebdomadaire : à quoi ressemble le téléphone pliable de vos rêves ?

On dirait que les téléphones pliables sont sur le point de devenir grand public. Cela n’arrivera probablement pas cette année car les prix sont encore trop élevés (et la pénurie de puces n’aide pas), mais le pliable pourrait devenir le facteur de forme par défaut pour un produit phare au cours des deux prochaines années, tandis que les téléphones rigides sont relégués au milieu de gamme.

Encore une fois, le prix est évidemment une préoccupation majeure. Vous avez probablement aussi d’autres considérations, comme la durabilité de l’appareil ou l’obtention de fonctionnalités standard sur les produits phares ordinaires, mais qui sont encore rares sur les appareils pliables.

La sélection de caméras est généralement moins qu’inspirante – le Huawei Mate X2 a été le premier à apporter un objectif périscope, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold2 n’a qu’une caméra télé 2x (et le Z Flip n’en a pas).

La durée de vie de la batterie n’a pas été excellente non plus. Le Mate X2 n’a réussi qu’une note d’endurance de 74h dans nos tests, le Z Fold2 était un peu mieux à 81h, le Z Flip a réussi 85h. Ce ne sont pas des chiffres stellaires et la cause est évidente (grands écrans et placement de batterie difficile).

La prise en charge du stylet ira également très bien avec ces grands pliables. En parlant de taille, la première question que nous voulions poser cette semaine concerne le facteur de forme. Préférez-vous les grands pliables ou les modèles à clapet plus petits ? Ou peut-être même des pliables doubles plus grands (dont aucun n’existe encore au-delà du stade de prototype, mais nous regardons vers l’avenir).

Le deuxième sondage est plus ouvert et vous pouvez choisir plusieurs options. Quelles fonctionnalités sont les plus importantes pour vous ? Nous sommes sûrs que beaucoup cocheront instantanément l’option « prix abordable », mais nous savons que d’autres seraient prêts à payer le prix fort pour le bon ensemble de fonctionnalités.