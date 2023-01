Sondage hebdomadaire : à quelle vitesse la charge rapide doit-elle être ?

Dans une succession très rapide, les téléphones ont franchi la barrière de charge de 100 W, sont passés à 210 W à la fin de l’année dernière et au moins un fabricant fait déjà la promotion de 240 W sur un téléphone à venir. Ces chiffres sont assez étonnants – ou peut-être assez fous ?

Le téléphone 210W que nous avons mentionné est le Redmi Note 12 Discovery. Il a une batterie relativement petite de 4 300 mAh, mais il ne lui faut que 9 minutes pour une charge complète. Et si vous n’avez que 5 minutes à perdre, la batterie peut passer de déchargée à 66 % de charge pendant ce laps de temps.









Les smartphones établissent et battent rapidement de nouveaux records de vitesse de charge

La capacité de la batterie est une considération importante ici. Comme nous l’avons exploré l’année dernière, les téléphones à charge rapide sont livrés avec des batteries plus petites – par exemple, un téléphone avec une charge de 120 W a généralement une batterie 10 % plus petite qu’un téléphone très similaire avec une charge d’environ 65 W.

Donc, en gardant cela à l’esprit, à quelle vitesse voulez-vous que votre prochain téléphone passe de zéro à 100 % ? Nous diviserons les options par temps plutôt que par puissance car tous les téléphones avec la même puissance nominale ne se chargent pas à la même vitesse. Et il y a aussi les variations susmentionnées de la capacité de la batterie.

Alors, à quelle vitesse est assez rapide ? 15 minutes ou moins ? 30 ? Une longue nuit de charge ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page. Notez que nous ne posons ici que des questions sur la recharge filaire.

Chargement…

Très bien, il est temps de passer au sans fil. Nous savons que certains y voient une méthode inefficace qui chauffe le téléphone inutilement, mais d’autres apprécient la commodité. Les choses devraient s’améliorer avec Qi2, qui s’inspirera du MagSafe d’Apple (reste à savoir s’il est rétrocompatible avec celui-ci).

Les aimants alignent la bobine de charge du téléphone avec celle du chargeur. Cela signifie que vous pouvez lancer le téléphone pour le charger les yeux fermés, ce que vous pourriez faire si vous le récupérez pour vérifier une notification au milieu de la nuit. L’alignement plus précis augmente également l’efficacité (et réduit la chaleur perdue). Les premiers appareils prenant en charge Qi2 devraient être lancés plus tard cette année.

Voulez-vous une recharge sans fil sur votre prochain téléphone ? Et si oui, à quelle vitesse devrait-il être? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.