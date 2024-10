Sondage Fox News : Trump devance Harris de 2 points au niveau national

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’ancien président Trump devance la vice-présidente Kamala Harris dans la course à la présidentielle de 50 à 48 %, selon une nouvelle enquête nationale de Fox News. Il s’agit d’un renversement par rapport au mois dernier, lorsque Harris avait un léger avantage.

Harris, cependant, est en avance de 6 points parmi les électeurs des sept États clés du champ de bataille, et les candidats sont à égalité à 49 % chacun parmi les électeurs des comtés proches (où la marge Biden-Trump 2020 était inférieure à 10 points). L’avantage de Trump vient d’une part plus importante dans les comtés qu’il a remportés de plus de 10 points en 2020 (64 % à 35 %) que celle de Harris dans les comtés que Biden a remportés de plus de 10 points (58 % à 39 %).

Cela soulève la question de savoir si le démocrate pourrait remporter le collège électoral tout en perdant le vote populaire national. En 2000 et 2016, c’est le candidat du GOP qui a perdu le vote populaire mais a remporté le Collège électoral.

L’avantage de deux points de Trump parmi les électeurs probables se situe largement dans la marge d’erreur. Les résultats sont identiques parmi le groupe plus large des électeurs inscrits. Le mois dernier, Harris était en hausse de 2 points (50 % à 48 %) parmi les électeurs probables et inscrits.

Cette analyse utilise les résultats des électeurs inscrits pour des comparaisons de tendances entre pommes.

Ce sont les meilleurs chiffres de Trump depuis que Harris est devenu candidat en août. Le mouvement en sa faveur vient principalement d’une augmentation du soutien des électeurs blancs, qui le favorisent désormais de 10 points, contre 4 points le mois dernier et 6 points en août. Il atteint également un niveau record parmi les électeurs de 65 ans et plus (49 %) et ceux titulaires d’un diplôme universitaire (48 %).

Dans le même temps, Harris reçoit son plus faible soutien depuis qu’elle est devenue la candidate parmi les électeurs noirs (67 %), les diplômés universitaires (49 %), les électeurs de 65 ans et plus (47 %) et les Blancs titulaires d’un diplôme universitaire (46 %).

Pourtant, en apparence, la course est restée dans une fourchette étroite. En août, Trump avait 1 point d’avance, puis Harris de 2 points en septembre, et maintenant Trump a 2 points d’avance.

« Dans l’ensemble, le mouvement vers Trump est subtil mais potentiellement lourd de conséquences, surtout s’il fait des gains parmi les électeurs ayant fait des études universitaires », a déclaré l’enquêteur démocrate Chris Anderson, qui mène des enquêtes sur Fox News avec le républicain Daron Shaw. « Cependant, la course se déroule largement dans la marge d’erreur depuis trois mois et le résultat dépendra probablement du côté qui sera le plus efficace pour amener ses électeurs aux urnes plutôt que de les persuader. »

L’écart entre les sexes de 20 points demeure, alors que les hommes soutiennent Trump et les femmes optent pour Harris.

La bonne nouvelle pour Harris est qu’elle obtient 52 % des nouveaux électeurs (ceux qui n’ont pas voté lors des deux dernières élections présidentielles) et 20 % des républicains non-MAGA.

Elle maintient également son avance à deux chiffres sur Trump parmi les indépendants. Cela maintient la compétition serrée, puisque chaque candidat reçoit le soutien de plus de 9 sur 10 de ses partisans respectifs. D’un autre côté, à l’échelle nationale, plus d’électeurs s’identifient comme républicains que démocrates, et c’est ce qui donne à Trump l’avantage dans cette course.

Alors que le vice-président obtient un soutien majoritaire parmi les Hispaniques (52 %) et les électeurs de moins de 30 ans (54 %), les deux chiffres sont à la traîne du soutien du président Biden en 2020, selon l’enquête électorale Fox News Voter Analysis (6 sur 10 de chaque groupe).

Pour Trump, la bonne nouvelle est qu’il s’est amélioré sur tous les sujets et sur tous les traits de caractère depuis septembre. Et une majorité se souvient positivement de son mandat : ​​53% approuvent le travail qu’il a accompli en tant que président. C’est 4 points de plus que ce qu’il a jamais reçu pendant son mandat. 93 % des républicains approuvent, tout comme 74 % des républicains non-MAGA et 45 % des indépendants.

À titre de comparaison, seuls 40 % des électeurs approuvent actuellement les performances professionnelles de Biden, ce qui correspond aux creux précédents de novembre 2023 et juillet 2022.

Un peu plus, 43 %, approuvent la réponse du gouvernement aux récents ouragans, la plupart des démocrates l’approuvant et la plupart des républicains et des indépendants la désapprouvant.

L’économie continue de passer avant toutes les autres questions, puisque 40 % des sondés déclarent qu’il s’agit de la question la plus importante pour décider de leur choix de président. Moins de la moitié d’entre eux donnent la priorité à l’immigration et à l’avortement, et beaucoup moins citent des questions telles que l’intégrité des élections, les soins de santé, le changement climatique, les armes à feu, la criminalité et la politique étrangère.

Sept personnes sur dix ont une vision négative de l’économie. Les 30 % qui évaluent positivement la situation sont en hausse par rapport au minimum de 17 % atteint en 2022, et se rapprochent des 33 % qui se sentaient bien à l’égard de l’économie à la fin du mandat de Trump. La moitié des démocrates donnent une évaluation positive, tandis que la majorité des républicains et des indépendants évaluent négativement la situation économique.

Dans l’ensemble, 44 % déclarent qu’ils sont en retard financièrement, ce qui est pire de 17 points par rapport à il y a trois ans, où seulement 27 % pensaient ainsi. Quelque 13 % estiment qu’ils progressent financièrement, tandis que 43 % restent stables.

Trump est considéré comme meilleur que Harris dans la gestion de l’économie (de 8 points). Il la bat également en matière d’immigration (+15), de criminalité (+8) et d’armes (+6). Avec l’expansion du conflit au Moyen-Orient, il convient de noter que Trump est favorisé de 13 points sur Israël et la guerre, contre une avance de 7 points en septembre. Il a amélioré sa position sur chaque question par rapport à septembre, généralement par de petites marges.

De plus en plus d’électeurs font confiance à Harris pour gérer l’avortement (de 14 points), le changement climatique (+12) et les soins de santé (+8). Les deux candidats sont notés à peu près à égalité en termes d’impôts (Trump +4), de nominations à la Cour suprême (Trump +1) et d’intégrité électorale (Harris +3).

« Parfois, les élections sont simples », explique Shaw. « Dans trois semaines, nous nous demanderons peut-être comment nous pensions que le vice-président en exercice gagnerait alors que seulement deux électeurs sur cinq pensent que l’administration en place a fait du bon travail et qu’un électeur sur sept seulement déclare qu’il progresse financièrement. »

Les démocrates et les républicains priorisent les questions différemment, l’écart le plus important (28 points) étant celui de l’immigration. Il y a un écart de 18 points sur l’avortement et de 15 points sur l’économie.

Quelque 12 % des démocrates considèrent que Trump est meilleur dans la gestion de l’économie et 18 % pensent de même à propos de l’immigration, tandis que 17 % des républicains font davantage confiance à Harris en matière d’avortement et de changement climatique.

Trump est aidé par le fait qu’un plus grand nombre d’électeurs déclarent en savoir plus sur sa position sur leurs questions prioritaires que sur Harris (57 % contre 44 %). 78 % des Républicains estiment en savoir beaucoup sur les positions de Trump, tandis que 65 % des Démocrates disent la même chose de Harris.

Moins de la moitié pensent que Trump (43 %) et Harris (48 %) sont honnêtes et dignes de confiance, même si les chiffres de Trump constituent un record personnel. Les électeurs sont également plus susceptibles de le considérer comme un leader fort (55 % contre 47 % pour Harris) et comme un président « à la hauteur » (53 % contre 50 %). Harris a l’avantage d’avoir la solidité mentale nécessaire pour être président (54 % contre 52 % pour Trump), mais là encore, Trump a atteint son record personnel.

Harris a perdu du terrain sur certaines caractéristiques clés. Elle était considérée comme meilleure pour aider la classe moyenne de 9 points en septembre, et ce chiffre est tombé à 4 points maintenant. Son avantage de 5 points sur « se battre pour des gens comme vous » est désormais de 2 points, et son avantage de 6 points sur « la protection des droits et libertés personnels » a disparu à mesure que les candidats sont à égalité.

Les électeurs voient également Trump comme celui qui apporte les changements nécessaires et protège la liberté d’expression, deux traits pour lesquels Harris a été favorisé le mois dernier.

La course continue d’être davantage axée sur Trump que sur Harris, la plupart de ses partisans affirmant que leur vote est pour lui plutôt que contre Harris. Parmi les partisans de Harris, les deux tiers décrivent leur vote comme étant pour elle, mais un tiers déclarent que c’est contre Trump. À titre de comparaison, en mai, près de la moitié des partisans de Biden ont déclaré que leur vote était principalement contre Trump. Parmi les partisans de Trump, 80 % déclarent voter pour lui plutôt que contre Harris (18 %).

Lorsqu’ils expliquent dans leurs propres mots quel problème ou facteur les a motivés à sortir et voter cette année, la principale réponse des partisans de Harris est l’aversion pour l’autre candidat, suivie par la protection de la démocratie et de l’avortement. Pour ceux qui soutiennent Trump, l’économie et l’immigration sont les deux principaux facteurs de motivation, suivis par les caractéristiques des candidats. Chez les hommes, c’est l’aversion pour l’autre candidat, l’économie et les caractéristiques (dans cet ordre), tandis que pour les femmes, l’économie et l’avortement sont les principaux facteurs de motivation, suivis par les caractéristiques du candidat.

Sondage-Pourri

— Alors que les États rouges et bleus deviennent des nuances de violet, il est difficile de savoir quel niveau de vote populaire suggère une victoire au Collège électoral. En 2016, Hillary Clinton a obtenu plus de voix à l’échelle nationale avec une marge de 2 points, mais a perdu le collège électoral (par 77 voix électorales), tandis que Biden avait un avantage de 4 points dans le vote populaire et a remporté le collège électoral (par 74).

— Environ un tiers des électeurs au total et un tiers des femmes affirment que le fait que Harris devienne la première femme présidente compte pour leur vote. Parmi les 17 % qui estiment que cela compte beaucoup, 80 % soutiennent Harris.

— Environ 3 électeurs sur 10 déclarent consulter les informations plusieurs fois par jour et sont favorables à Trump de 10 points. À l’autre extrémité du spectre, 1 électeur sur 10 déclare ne pas prêter attention à l’actualité, et ces électeurs désengagés sont en faveur de Trump de 16 points. Les 57% qui suivent l’actualité régulièrement mais pas constamment soutiennent Harris de 6 points.

— La plupart des partisans de chaque candidat se sentent certains de leur vote, et les deux tiers des partisans de Harris et de Trump se disent « extrêmement » motivés pour voter.

Victoria Balara de Fox News a contribué à ce rapport.