Sondage élection présidentielle New Morning Consult : Harris mène Trump

Alors que la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump se disputent les électeurs dans les États clés, un autre sondage national montre Harris avec une légère avance sur son adversaire.

La course à la Maison Blanche s’est déroulée au coude à coude alors que le démocrate Harris et le républicain Trump font les derniers discours de leur campagne pour la présidence. À seulement une semaine du jour du scrutin, un nouveau sondage de Morning Consult montre que Harris a une avance de trois points de pourcentage sur Trump.

Sondage Morning Consult auprès de 8 807 électeurs probables a montré Harris menant Trump de 50% à 47%. Le sondage, réalisé du vendredi au dimanche (25-27 octobre), présentait une marge d’erreur de 1 point de pourcentage.

Libéré mardi matinle sondage intervient alors que Trump prévoit un rassemblement en soirée à Allentown, en Pennsylvanie, situé à environ 60 miles au nord-ouest de Philadelphie, et Harris devrait se présenter à un rassemblement à Washington, DC.

Alors que l’avance de Harris était en baisse par rapport à quatre points de pourcentage dans un sondage similaire la semaine dernière, 45% des électeurs probables disent avoir récemment entendu quelque chose de positif à propos de la démocrate, « maintenant l’avantage positif qu’elle a détenu tout au long de la campagne ». » dit le sondage. Parallèlement, près de la moitié des personnes interrogées, soit 49 %, ont déclaré avoir récemment entendu quelque chose de négatif à propos de Trump.

Dans le même temps, les républicains restent plus favorisés que les démocrates pour gérer l’économie, la sécurité nationale, la criminalité et l’immigration. Les démocrates jouissent cependant d’une plus grande confiance en matière de soins de santé, de changement climatique et d’avortement, note le sondage.

Choses à garder à l’esprit concernant les sondages

La marge d’erreur d’un sondage décrit avec quelle précision nous pouvons compter sur la représentativité des résultats de l’enquête pour l’ensemble de la population.

Lorsque l’avance d’un candidat se situe « à l’intérieur » de la marge d’erreur, cela est considéré comme une « égalité statistique », selon Centre de recherche Pew.

Pew a également a constaté que la majorité des sondeurs ont changé leurs méthodes depuis les élections présidentielles de 2016 et 2020, où la performance de Trump a été considérablement sous-estimée.

