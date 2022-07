Sondage de mi-mandat 2022 : tour d’horizon des informations clés

La nouvelle aide les démocrates. Les nouvelles ont été mauvaises pour les démocrates, des décisions de justice récentes à leurs frustrations en essayant d’arrêter les fusillades de masse, mais pour le moment, cela peut aider le Parti démocrate. Environ 30% des électeurs combinés ont déclaré que les sujets liés aux armes à feu, à l’avortement et à la démocratie étaient le problème le plus important auquel le pays était confronté, et les démocrates avaient une large avance parmi ces électeurs. C’est un grand changement par rapport au début du cycle, lorsque l’immigration, la criminalité et les questions sur les programmes scolaires semblaient susceptibles de dominer la campagne – et d’aider les républicains.

Actualisé 15 juillet 2022, 19 h 47 HE

Le soutien au droit à l’avortement est en hausse à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade. Soixante-cinq pour cent ont déclaré qu’ils pensaient que l’avortement devrait être complètement ou principalement légal, contre 60 % dans le dernier sondage Times/Siena qui posait des questions sur la question, en septembre 2020.

La polarisation de classe continue. Ces dernières années, les démocrates ont fait des gains parmi les électeurs bien éduqués tandis que les républicains ont fait des gains parmi les électeurs sans diplôme universitaire. Cette tendance ne s’arrête pas, selon le sondage. L’inflation et l’économie tirent les démocrates vers le bas parmi les électeurs de la classe ouvrière – peut-être notamment parmi les Américains d’origine hispanique – tandis que des questions telles que les armes à feu, le droit à l’avortement et les menaces à la démocratie motivent les électeurs blancs diplômés du parti.

Il y a des signes d’une coalition raciale changeante. Pour la première fois dans un sondage national Times / Siena, la part de soutien des démocrates parmi les diplômés universitaires blancs était plus élevée que celle des électeurs non blancs – un signe remarquable du changement d’énergie politique dans la coalition démocrate. Pas plus tard qu’aux élections du Congrès de 2016, les démocrates ont remporté plus de 70 % des électeurs non blancs tout en perdant parmi les diplômés universitaires blancs.