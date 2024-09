Sondage de la rentrée: «Ça se resserre» dans les intentions de vote au Québec

Les Québécois n’ont pas l’air d’en vouloir à François Legault d’avoir tardé à se rendre sur le terrain après la tempête Debbie. À l’approche de la rentrée parlementaire, l’écart se resserre avec le Parti Québécois, qui perd des points partout, sauf à Québec, selon un sondage Léger–Le Journal–TVA.

À deux ans du déclenchement des prochaines élections générales, prudence avant de donner la Coalition avenir Québec pour perdante. Elle demeure le deuxième choix d’encore 14% des Québécois, respectivement à 18% pour le Parti Québécois.



«Ceux qui pensent que le parti de François Legault, c’est terminé, qu’il ne se fera pas réélire, il ya un bémol: il y a encore une possibilité que le gouvernement gagne», constate Jean-Marc Léger, à la lumière d’un coup de sonde réalisé du 23 au 25 août dernier.

Le PQ sur la pente descendante

Même s’il demeure en tête des intentions de vote, Paul St-Pierre Plamondon revient des vacances avec 3 points de moins qu’au début de l’été. Idem chez les francophones.

Après avoir été hissé au sommet avec 34% d’appuis au printemps dernier, le Parti québécois se retrouve donc sur la pente descendante.

Inversement, la stratégie du silence employé par François Legault au cours des derniers mois continue à lui être bénéfique: le taux de satisfaction envers son gouvernement a grimpé de 5% depuis la pause estivale. C’est presque 10 points de plus qu’à son plus bas, au début du printemps.

Mais «ça ne veut pas dire que ça se transforme en votes, par exemple», signale M. Léger.

Avec 24% des intentions de vote, la CAQ perd un point par rapport en juin dernier, alors que le Parti libéral du Québec et Québec solidaire en gagne chacun un.

Les aiguilles risquent toutefois de bouger davantage si le ministre fédéral Pablo Rodriguez fait le saut dans la course à la chefferie libérale (voir autre texte).

Le PQ domine le Québec

Dans la Capitale-Nationale, la promesse d’un 3e pont à l’est faite par François Legault à la mi-juin ne semble pas avoir l’effet escompté. Depuis son annonce, le PQ a gagné 8 points dans la grande région de Québec et profite d’une avance considérable de 14 points sur la CAQ. Il en perd cependant 4 dans le reste du Québec, comme dans la métropole.

Le pont entre l’île d’Orléans et la Rive-Sud proposé par Éric Duhaime n’insuffle pas davantage de vent dans les voiles du Parti conservateur du Québec, qui perd 6 points dans la région.

À l’échelle nationale, le PCQ récolte 3 points de plus qu’au début de l’été, une performance qui est «probablement liée» à celle de Pierre Poilievre sur la scène fédérale, croit Jean-Marc Léger. Le Parti conservateur du Canada « tire le PCQ par le haut », selon lui.

Des trumpistes surtout au PCQ

Autre donnée intéressante de ce sondage : c’est parmi les partisans d’Éric Duhaime (54%) qu’on retrouve le plus de Québécois favorable à Donald Trump comme candidat à la présidence des États-Unis.

Les électeurs des quatre autres partis au Québec préfèrent largement la nouvelle candidate démocrate à l’ancien président républicain, et ce, dans une proportion de plus de 80 %, alors que les appuis à M. Trump tournent autour de 10 %.

« Ce que je dis souvent en politique, c’est qu’on est passé de la majorité silencieuse aux minorités bruyantes. La réalité, c’est que les Québécois sont très favorables à Kamala Harris», observe Jean-Marc Léger.

MÉTHODOLOGIE: Sondage web réalisé par Léger du 23 au 25 août auprès de 1041 Québécois de 18 ans et plus recrutés aléatoirement à l’aide du panel en ligne de LEO. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1041 répondants est de ± 3,04%, et ce, 19 fois sur 20.