Sondage CNN : l’avance de Trump sur Haley s’élargit à deux chiffres dans le New Hampshire

La course à la primaire présidentielle républicaine du New Hampshire semble être l’ancien président Donald Trump va perdreselon un nouveau sondage CNN menée par l’Université du New Hampshire après la victoire de Trump par 30 points dans les caucus de l’Iowa la semaine dernière.

Trump détient 50 % du soutien parmi les électeurs républicains probables des primaires dans l’État de Granite, tandis que son plus proche concurrent, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, s’élève à 39 %. Tous deux ont gagné des partisans depuis le dernier sondage CNN/UNH début janvier – où Trump détenait 39 % contre 32 % pour Haley – alors que le nombre de principaux prétendants est passé de six à trois candidats. Trump et Haley détiennent désormais leur plus haut niveau de soutien dans les sondages de l’UNH sur la course depuis 2021. Mais les gains importants de Haley depuis la fin de l’été dernier n’ont pas suffi à rattraper Trump, car l’écart entre eux s’est une fois de plus creusé à deux chiffres.

Floride Le gouverneur Ron DeSantisqui a mené la course lors du sondage de l’UNH début 2023 mais a récemment retiré ses efforts dans l’État, ne représente que 6 % dans le sondage, en dessous du soutien minimum de 10 % dont il aurait besoin pour y gagner des délégués selon les règles du Parti républicain.

Pour les opposants de Trump, le New Hampshire a longtemps semblé être l’endroit dans le calendrier des premières primaires qui offrait la meilleure chance de le faire dérailler dans sa tentative pour une troisième nomination présidentielle consécutive du GOP. C’était le seul État où les sondages donnaient systématiquement Trump sans le soutien de la majorité, et où les électeurs se montraient souvent le plus ouverts à ses rivaux. Mais cette dernière enquête suggère que la popularité de Trump au sein de la base républicaine et l’engagement de ses partisans l’emportent sur l’attrait de ses challengers.

La tendance traditionnellement indépendante du New Hampshire et son bassin plus modéré d’électeurs probables aux primaires, par rapport à d’autres États dont les courses à l’investiture ont lieu avant le Super Tuesday, expliquent en partie pourquoi certains rivaux de Trump ont fait une fixation sur l’État comme lieu où se démarquer. Et Haley a conquis ces groupes.

Elle détient 58 % de soutien parmi ceux qui sont enregistrés comme non déclarés (terme du New Hampshire pour les électeurs indépendants) et envisagent de voter à la primaire du GOP, et 71 % de soutien parmi ceux qui se considèrent idéologiquement modérés. Elle devance également Trump parmi les électeurs titulaires d’un diplôme universitaire (50 % Haley contre 38 % Trump). Mais chacun de ces groupes représente à lui seul une minorité des électeurs probables des primaires du GOP dans le New Hampshire : 47 % sont inscrits non déclarés, 33 % sont au moins diplômés de l’université et environ 3 sur 10 se décrivent comme modérés.

Trump a largement consolidé son soutien parmi les faces les plus larges de chacun de ces groupes. Il a le soutien de 67 % des républicains inscrits, de 71 % des conservateurs et de 55 % de ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire. Et parmi les partisans de Trump, 88 % déclarent qu’ils ont définitivement décidé de le soutenir, contre 74 % des partisans de Haley qui sont également enfermés. Cela signifie que 45 % de l’électorat sont des partisans fermement résolus de Trump, contre seulement 30 % qui le sont également. » ont décidé les partisans de Haley.

À quelques jours seulement de la primaire de mardi, environ un électeur républicain probable sur cinq déclare ne pas avoir encore arrêté son choix. Ce groupe soutient largement Haley à l’heure actuelle : 51 % la soutiennent, 28 % soutiennent Trump et 14 % déclarent soutenir DeSantis.

D’une manière générale, les électeurs républicains probables des primaires du New Hampshire s’attendent à ce que Trump gagne mardi (70 % disent qu’ils pensent qu’il l’emportera, bien que seulement 36 % des partisans de Haley pensent de cette façon), et ils sont plus nombreux à dire qu’ils seraient satisfaits s’il devenait le candidat du parti à la présidentielle que ressentiraient cela à propos de Haley ou de DeSantis (61 % déclarent qu’ils seraient soit enthousiastes, soit satisfaits si Trump remportait l’investiture, contre 54 % chacun disant la même chose à propos de Haley ou de DeSantis).

Et Trump continue d’être perçu plus favorablement que Haley ou DeSantis au sein de l’électorat primaire : 56 % ont une opinion positive de Trump, contre 36 % qui pensent de la même manière à propos de Haley et 28 % à propos de DeSantis. Il est le seul des trois candidats restants à avoir maintenu un taux de faveur net positif tout au long de l’année écoulée, tandis que Haley et DeSantis terminent la campagne pour Granite State en territoire négatif (un net négatif de 11 points pour DeSantis, un négatif de 4 pour Haley).

L’électorat républicain de l’État pour les primaires a également une vision globalement positive de ce que Trump a réellement fait en tant que président. En repensant à son premier mandat, 70 % des électeurs républicains probables aux primaires déclarent qu’il a fait plus pour aider le pays que pour lui faire du mal, tandis que 28 % disent qu’il a fait plus de mal et 2 % que son mandat n’a rien fait. une grande différence.

L’enquête demandait si Trump tenterait – et s’il y parviendrait – six choses dont il a parlé pendant la campagne : construire un mur le long de la frontière américaine avec le Mexique, nommer un procureur spécial pour « poursuivre » le président Joe Biden et sa famille. , démanteler « l’État profond », abroger Obamacare et le remplacer par une autre loi sur la santé, mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine et réimposer une interdiction de voyager pour sept pays à majorité musulmane.

Les majorités de l’électorat républicain affirment que s’il gagne, Trump parviendra probablement à accomplir quatre de ces six objectifs : construire le mur (71 % disent qu’il y parviendra certainement ou probablement), mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie (59 %). %), réimposant l’interdiction de voyager (56 %) et nommant un procureur pour poursuivre la famille Biden (53 %). Beaucoup moins considèrent que Trump est susceptible de réussir à démanteler l’État profond (39 %) ou à abroger et remplacer l’Affordable Care Act (34 %).

La plupart des habitants du New Hampshire sont d’accord avec les électeurs républicains probables sur le fait que si Trump remporte la présidence, il parviendra au moins probablement à réimposer l’interdiction de voyager (58 %), à nommer un procureur spécial pour s’en prendre à la famille Biden (56 %) et à construire le mur (52%). Mais il existe de profondes divisions partisanes quant à ses perspectives de mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie ; 71 % des républicains estiment qu’il réussira au moins probablement dans cet effort, contre 33 % des indépendants et 8 % des démocrates ; 79 % des démocrates estiment qu’il est peu probable que Trump tente de mettre un terme à la guerre. Et peu de partisans pensent qu’il est susceptible d’abroger et de remplacer l’ACA (26 % au total).

Il existe également une division partisane notable quant aux chances que Trump tente ou réussisse à nommer un procureur spécial pour « s’en prendre à » Biden et sa famille. Presque tous les démocrates pensent qu’il essaiera au moins (90 %), contre environ les deux tiers des indépendants et des républicains (63 % chacun). Les démocrates sont également les plus enclins à dire qu’il est au moins probable qu’il réussisse (64 %), tandis que seulement la moitié environ des républicains (51 %) ou des indépendants (47 %) disent la même chose.

Environ les deux tiers des électeurs probables des primaires du côté démocrate déclarent qu’ils envisagent d’écrire en faveur de Biden (63 %). Biden n’a pas déposé sa candidature au scrutin primaire de l’État parce que la primaire viole les règles du Comité national démocrate pour le processus de nomination, mais ses partisans ont organisé un effort écrit en son nom. Presque tous les électeurs démocrates probables des primaires sont conscients de cet effort ; 91 % ont déclaré avoir entendu dire que Biden ne serait pas sur le bulletin de vote avant de répondre au sondage. Le représentant du Minnesota, Dean Phillips, détient 10 % de soutien dans le sondage, ce qui correspond à sa note élevée dans le sondage CNN/UNH sur la course, et l’auteur Marianne Williamson a 9 % de soutien, dont 11 % déclarent qu’ils soutiendraient quelqu’un d’autre.

Presque tous les partisans de Biden, soit 92 %, déclarent avoir définitivement décidé de le soutenir, contre seulement 28 % de ceux qui soutiennent un autre candidat. La plupart des électeurs démocrates aux primaires déclarent qu’ils seraient au moins satisfaits de Biden comme candidat de leur parti (70 % déclarent qu’ils seraient enthousiastes ou satisfaits), mais l’enthousiasme pour Biden parmi les électeurs démocrates des primaires (31 %) est inférieur à l’enthousiasme pour Trump. du côté du GOP (46%).

Pourtant, seulement 46 % des électeurs démocrates probables des primaires du New Hampshire déclarent que Biden donnerait au parti sa meilleure chance de gagner en 2024, tandis que 39 % disent que quelqu’un d’autre donnerait une meilleure chance aux démocrates, et 15 % disent qu’ils n’en sont pas sûrs. . Il y a peu d’accord parmi ceux qui disent que quelqu’un d’autre serait mieux placé que cela. Phillips est le plus souvent cité à 28 %, mais un large éventail d’autres noms émergent également.

Les électeurs démocrates les plus probables des primaires affirment que depuis que Biden est président, il a fait plus pour aider le pays que pour lui nuire (71 % d’aide, 16 % de blessé, 11 % n’a pas fait beaucoup de différence).

Mais ni Biden ni Trump ne sont considérés par la plupart des habitants du New Hampshire comme ayant aidé le pays au cours de leurs présidences respectives. Dans l’ensemble, 55 % des adultes du New Hampshire déclarent que Trump a nui au pays en tant que président, et 51 % affirment que Biden l’a fait. Il n’y a pas beaucoup de chevauchement entre les deux groupes. Seulement 8 % au total déclarent que les deux hommes ont fait plus pour blesser que pour aider, seulement 1 % qu’ils ont tous deux fait plus pour aider, 41 % disent que Trump a aidé et Biden a blessé, 35 % que Trump a blessé et Biden a aidé, et 10 % que Trump a fait mal alors que Biden n’a pas fait beaucoup de différence.

