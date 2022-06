Sondage : Ce que les Américains pensent de l’avortement, en 3 tableaux

La décision de la Cour suprême des États-Unis devrait largement être annulée Roe contre Wade, ouvrant la voie aux États pour interdire l’avortement, va à l’encontre de l’opinion majoritaire sur l’interruption de grossesse. Les Américains veulent massivement un accès légal à l’avortement, du moins dans certaines situations.

Mais soyez plus précis que cela, et l’image est plus nuancée. Les sentiments concernant les détails sont beaucoup plus variés et incluent généralement la prise en charge de certaines restrictions sur le moment et dans quelles situations la procédure doit être effectuée.

Selon les données du Pew Research Center, seulement 8 % des adultes disent que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas, sans exception, tandis que seulement 19 % disent que l’avortement devrait être légal dans tous les cas, sans exception.

Le soutien des Américains aux droits à l’avortement dans certaines ou toutes les situations – ce qui signifie qu’ils ne seraient pas d’accord avec le renversement de Roe contre Wade – a été assez constant pendant longtemps. En 1975, les trois quarts des Américains ont déclaré que cela devrait être légal dans toutes les circonstances (21 %) ou dans certaines circonstances (54 %), selon une enquête de longue date réalisée par Gallup. Au cours du demi-siècle qui a suivi, ce nombre a augmenté de 10 points de pourcentage pour atteindre 85 %, ce qui signifie que le soutien n’a fait que se renforcer.

En ce sens, l’avortement, comme le contrôle des armes à feu, est une question où la politique américaine semble être en contradiction avec les opinions de la majorité américaine.

Mais lorsqu’on les interroge sur des détails concernant la situation et les délais, le soutien à l’avortement n’est pas toujours aussi fort.

Alors que Pew a constaté que des majorités importantes d’Américains ont déclaré que l’avortement devrait être légal si la santé d’une femme est en jeu (73%) ou si la grossesse était le résultat d’un viol ou d’un inceste (69%), un peu plus de la moitié (54%) ont déclaré qu’il devrait être légal si le bébé était susceptible de naître avec de graves handicaps ou des problèmes de santé.

Le stade de la grossesse affecte particulièrement l’opinion des gens sur l’avortement. Pew a constaté qu’au cours des six premières semaines de grossesse, 51 % des personnes interrogées ont déclaré que l’avortement devrait être généralement légal, contre 26 % qui ont déclaré qu’il devrait être illégal. À 24 semaines de grossesse, seulement 29% ont déclaré que cela devrait être généralement légal, tandis que 42% ont déclaré que cela devrait être généralement illégal.

Tout au long, environ un cinquième des personnes interrogées disent que cela dépend.

Tout cela, cependant, pourrait être hors de propos, selon Tresa Undem, cofondatrice de la société de recherche sur l’opinion publique PerryUndem, qui a fait des recherches approfondies sur les points de vue sur l’avortement.

“Vous ne pouvez pas prendre une seule question de sondage au pied de la lettre, car il vous suffit de creuser un centimètre sous la surface et vous obtenez des données contradictoires”, a déclaré Undem. “S’ils ne font pas de recherche qualitative, ils n’écoutent pas les gens.”

Les sondages qui demandent aux gens s’ils sont pour ou contre l’avortement ou quelles sont leurs opinions sur des limites gestationnelles particulières se heurtent au fait que la plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps à réfléchir à leurs opinions sur l’avortement et n’y comprennent pas grand-chose. ça, dit-elle. Une série de sondages de YouGov a révélé que les Américains ne savent pas grand-chose sur les avortements en général, comme quand les avortements sont généralement pratiqués (au cours des six premières semaines), qui les obtient (les personnes avec des enfants) et leur prévalence (42 %). des grossesses non planifiées se terminent par un avortement). Le nombre d’avortements aux États-Unis a bondi de 8% de 2017 à 2020, après des décennies de déclin.

Les réponses superficielles sur l’avortement ne correspondent pas toujours à ce que les gens pensent vraiment.

Lorsque PerryUndem a posé la question binaire de savoir si l’avortement devrait généralement être légal ou illégal au cours du deuxième trimestre de la grossesse, une majorité, 57 % des électeurs, a déclaré qu’il devrait être illégal. Mais lorsqu’il a demandé des suivis plus qualitatifs sur leurs points de vue, un tiers de ceux qui ont dit que cela devrait être illégal ont également déclaré qu’ils préféreraient que les législateurs de leur État restent en dehors de cette question. De plus, lorsqu’on leur a demandé quelque chose de plus personnel – ce que les Américains veulent que l’expérience soit pour une femme qui a choisi de se faire avorter – la grande majorité a dit qu’elle voulait que l’avortement soit sûr (95%), légal (85%) et sans manifestants (83 %).

Dans l’ensemble, a déclaré l’Undem, de tels sondages à grande échelle font que les opinions des gens sur l’avortement semblent plus politisées et controversées qu’elles ne le sont, bien que la question relève souvent de lignes partisanes.

“C’est difficile à comprendre à travers les sondages, mais fondamentalement, dans tout le travail que j’ai fait – groupes de discussion qualitatifs, entretiens approfondis, enquêtes – l’essentiel est que le public veut que ce soient les gens qui prennent ces décisions concernant l’avortement, pas le gouvernement, ” dit-elle.

Et les sondages de haut niveau peuvent également éclipser les changements qui pourraient se produire sous la surface.

En mai, 55 % des Américains se sont identifiés comme “pro-choix”, le plus haut niveau qui l’ait fait depuis 1995, selon Gallup. Une partie de cela pourrait être liée au fait que la génération Z est nettement plus susceptible de soutenir le droit à l’avortement que les générations plus âgées ne l’étaient à leur âge, selon Mary Ziegler, professeur de droit à l’UC Davis et auteur du prochain livre. Dollars pour la vie : le mouvement anti-avortement et la chute de l’establishment républicain. L’identification changeante pourrait également refléter les réalités changeantes dans lesquelles les gens vivent, plutôt que de changer de point de vue, a-t-elle déclaré.

“Il est probable que ce que les États font maintenant est trop pour les gens”, a déclaré Ziegler. «Les gens qui pourraient être tout à fait d’accord avec les périodes d’attente et les échographies obligatoires regardent cela et disent: ‘Envoyer des gens en prison s’ils se font avorter ou s’ils pratiquent un avortement à sept semaines de gestation, ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse vraiment. ‘”

Sans surprise, les personnes qui s’identifient comme étant pour ou contre le droit à l’avortement ont tendance à avoir des idées très différentes sur des questions telles que l’adoption, le meurtre et l’autonomie corporelle, selon un sondage réalisé par YouGov. Quelque 90 % de ceux qui se disent « pro-choix » pensent que forcer quelqu’un à avoir une grossesse non désirée porte atteinte à son autonomie corporelle ; le même pourcentage de personnes qui s’identifient comme “pro-vie” pensent que l’avortement est la même chose que le meurtre d’un enfant.

Undem considère également que l’avortement passe d’une question de droits des femmes à une question plus large de pouvoir et de contrôle, et de qui a une voix dans ce pays.

«Ils pensent que le pouvoir est consolidé par une petite poignée de personnes d’un point de vue particulier qui représente la minorité et ce n’est qu’une chose. C’est une grande chose, mais ils le voient comme faisant partie de ce problème plus large », a déclaré Undem, qui comprend des choses comme le droit de vote et la démocratie. “Tout change, recule, pour le négatif, et c’est presque comme si les gens ressentaient juste une perte.”