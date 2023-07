Sondage Bigg Boss OTT 2 : les fans choisissent le véritable cerveau entre Abhishek Malhan et Pooja Bhatt ; les résultats vous laisseront perplexe

Bigg Boss OTT 2 a excité les fans. La version OTT de l’émission est comme un teaser avant que la méga version Bigg Boss 17 n’arrive ! La joie sur le gâteau est que Salman Khan organise la saison. L’émission a été créée le 17 juin et au cours des 12 derniers jours, il y a eu suffisamment de buzz autour de Bigg Boss OTT 2. Parmi tous les concurrents, Pooja Bhatt et Abhishek Malhan alias Fukra Insaan ont réussi à briller le plus. Ils sont qualifiés d’acteurs forts de Bigg Boss OTT 2 pour diverses raisons.

Qui est le véritable cerveau de la maison ?

BollywoodLife a mené un sondage demandant aux fans de Bigg Boss OTT 2 qui considèrent-ils comme le véritable cerveau de la maison entre Abhishek Malhan et Pooja Bhatt. Les deux joueurs ont confortablement fait des groupes dans la maison. Le groupe de Pooja est composé de Bebika Dhurve, Cyrus Broacha, Falaq Naaz et Avinash Sachdev. Abhishek Malhan se lie avec Manisha Rani, Jiya Shankar, Akanksha Puri et Jad Hadid. Pooja Bhatt et Abhishek Malhan bénéficient également d’un grand nombre de fans. Mais les résultats du sondage vous laisseront choqués. Abhishek Malhan s’est avéré être le grand gagnant ici. Il a remporté le scrutin avec un pourcentage stupéfiant de 74 % des voix. Pooja Bhatt n’a obtenu que 26 % des voix. Les fans ne pensent pas que Pooja Bhatt est le véritable cerveau de la maison, mais Abhishek Malhan l’est ! Eh bien, à en juger par les tendances des médias sociaux, Abhishek Malhan semble définitivement être beaucoup plus populaire que tout autre concurrent de la maison Bigg Boss OTT 2.

Découvrez les résultats du sondage Bigg Boss OTT 2 ci-dessous :

Eh bien, voyons si le jeu de l’émission de Salman Khan change dans la semaine à venir. Actuellement, Abhishek Malhan, Jiya Shankar et Akanksha Puri sont nominés pour les éliminations. C’est une punition que Bigg Boss leur a infligée pour avoir enfreint les règles. Le trio a été surpris en train de discuter des nominations qui sont contraires aux règles. Abhishek Malhan et Jiya Shankar ont accepté leur erreur tandis qu’Akanksha Puri a blâmé Fukra Insaan. Actuellement, Abhishek Malhan semble le plus proche de Manisha Rani car ils discutent souvent des autres candidats. Manisha Rani et Bebika Dhurve étaient les meilleures amies de la maison, mais maintenant leur lien a disparu. Pour les nouvelles de divertissement, restez à l’écoute.