Sondage Bigg Boss OTT 2 : Ayesha Singh, Neil Bhatt, Harshad Arora – Qui du trio Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin devrait être enfermé dans l’émission de Salman Khan ? VOTEZ MAINTENANT

Bigg Boss OTT 2 est en route. Après le succès de la première saison, les créateurs sont tous prêts à sonner dans sa deuxième saison mais avec une torsion. Contrairement à la première saison, cette fois Salman Khan assumera la responsabilité d’être l’hôte. La saison dernière, Karan Johar a animé l’émission. Il y a beaucoup d’excitation autour de Bigg Boss OTT 2 et de ses concurrents. Les noms de nombreuses célébrités de la télévision sont mis en avant en tant que candidats probables de l’émission. Récemment, des rumeurs ont couru selon lesquelles l’une des stars principales du Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin aurait été approchée pour faire partie de l’émission. La nouvelle arrive lorsque les informations selon lesquelles Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora quittent Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin font la une des journaux.

Oui, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin serait témoin d’un bond de 20 ans et le casting actuel de la série n’y figurera pas. En fait, Ayesha Singh a déjà confirmé sa sortie de la série et a déclaré que cela se produisait parce que l’histoire devait avancer. Bien que Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harshad Arora quitteront Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, qui parmi le trio entrera dans la maison controversée Bigg Boss OTT ? Il n’y a aucune confirmation sur aucun mais nous pouvons tous faire le jeu des devinettes. Tous les trois ont réussi à se créer une grande base de fans grâce à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et il sera intéressant de voir leurs vraies personnalités dans Bigg Boss OTT. Jusqu’à confirmation, voici un sondage pour vous. Qui parmi Neil Bhatt, Harshad Arora, Ayesha Singh, aimeriez-vous voir dans Bigg Boss OTT ?

Répondez au sondage ci-dessous et faites-le nous savoir.

Pendant ce temps, Aishwarya Sharma était également parmi les chefs de file de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Mais elle a déjà marqué sa sortie et est actuellement en Afrique du Sud en train de tourner pour Khatron Ke Khiladi 13. Puisqu’elle fait déjà partie de l’émission basée sur les cascades, la probabilité qu’elle entre dans la maison Bigg Boss OTT 2 est très faible.

Les noms d’autres stars comme Umar Riaz, Fahmaan Khan, Rajeev Sen, Faisal Shaikh et bien d’autres font le tour d’Internet en tant que concurrents probables de Bigg Boss OTT 2 de Salman Khan. Nous devrons attendre et regarder !