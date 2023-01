Sondage Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan, Archana Gautam ou Tina Datta – Qui mérite d’être dans le top trois ? VOTEZ MAINTENANT

Grand Patron 16 verra bientôt son vainqueur. Il ne reste que quelques jours avant la finale. Maintenant, toutes les discussions portent sur les cinq et les trois meilleurs candidats, car nous avons déjà trouvé les huit meilleurs candidats de l’émission. Shiv Thakare, MC Stan, Shalin Bhanot, Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sumbul Touqeer Khan, Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam sont à l’intérieur de la maison en train de se battre pour le trophée. Alors, qui fera partie des trois premiers ? Il est temps de voter.

Bigg Boss 16 : Qui mérite d’être dans le top 3 ?

Parmi les trois dames Sumbul Touqeer Khan, Tina Datta et Archana Gautam – qui, selon vous, a la meilleure chance de se classer parmi les cinq ou les trois meilleures ? Nimrit Kaur Ahluwalia détient déjà le billet pour la finale actuellement. Elle est toujours la capitaine de la maison et cela signifie qu’elle a le billet pour la finale. Priyanka Chahar Choudhary est l’une des candidates les plus fortes de la série depuis le début et contrairement aux trois autres, elle a rarement été nominée. Sumbul Touqeer Khan et Tina Datta ont été nominés plusieurs fois et ils ont survécu. Au cours du dernier week-end Ka Vaar, Archana Gautam a été arrêtée par Salman Khan pour avoir perdu son intrigue dans le jeu et ne rien faire dans la série. Eh bien, pendant que ces dames font de leur mieux pour être dans la maison, qui a la meilleure chance d’être dans le top 3. Votez et faites-le nous savoir.

La finale de Bigg Boss 16 aura lieu le 12 février. L’émission a été prolongée et les candidats ont maintenant survécu plus de 100 jours dans la maison. Tout le monde cherche désespérément à savoir qui soulèvera le trophée de Bigg Boss 16. Pendant ce temps, de nombreux concurrents de l’émission ont déjà mis en sac quelques gros projets.