Sondage Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot identifie Shiv Thakare comme un gros “Bully” ; êtes-vous d’accord? VOTEZ MAINTENANT

Grand Patron 16 devient plus intense chaque jour qui passe alors que la finale approche de très près. Le 12 février, nous ferons connaissance avec le gagnant de l’émission. Actuellement, sept candidats sont à l’intérieur de la maison et aujourd’hui, l’un d’eux sera éliminé. Parmi les plus forts, Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary semblent définitivement se diriger vers la finale et le top 3. Cependant, dans l’épisode d’hier, Shalin Bhanot a qualifié Shiv Thakare de « tyran ». Alors que le concurrent de Bigg Boss Marathi est connu pour sa loyauté et son système de soutien envers ses amis, Shalin l’a qualifié de « tyran ».

Entertainment News : Shiv Thakare est-il un tyran ?

Lorsque Karan Johar a demandé si Shiv Thakare était un tyran, Shalin Bhanot a dit oui. Il a mentionné que c’est divertissant, mais parfois c’est trop. Shiv Thakare et MC Stan ont été cordiaux avec Shalin Bhanot ces derniers temps compte tenu de sa santé. Quand il traversait une période difficile, ces deux-là se sont tenus à ses côtés et lui ont parlé. Cependant, parfois, ils se moquaient aussi de lui. Après que Shalin l’ait qualifié d’intimidateur, Shiv Thakare est devenu furieux et lui a demandé de ne plus s’asseoir et discuter avec lui. Il l’a appelé “nakli”, “faux” et plus encore. Bien que Shalin ait essayé de se justifier, Shiv n’était pas d’humeur à écouter.

Découvrez la vidéo Bigg Boss 16 ci-dessous :

Avec cela, êtes-vous d’accord que Shiv Thakare est un tyran ? Répondez au sondage ci-dessous et faites-le nous savoir.

Pendant ce temps, la rumeur court que Sumbul Touqeer Khan a été éliminée de Bigg Boss 16. Elle a perdu la dernière tâche et a été nominée avec Shiv Thakare et MC Stan.