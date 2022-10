Sondage Bigg Boss 16 : Sajid Khan devrait-il être retiré de l’émission de Salman Khan en raison de son passé controversé ? VOTEZ MAINTENANT

Grand Patron 16 fait déjà la une des journaux. L’émission animée par Salman Khan fait partie des émissions les plus populaires et les plus controversées de tous les temps. Dans Bigg Boss 16, certains grands noms de la télévision et d’autres industries sont entrés dans l’émission. Parmi les plus grands noms figure cependant celui du cinéaste Sadjid Khan. Le réalisateur a été l’esprit derrière des films comme Housefull, Hey Baby et d’autres est le membre senior de Bigg Boss 16. Cependant, son entrée dans la série a soulevé de nombreuses questions et laissé beaucoup de déçus.

Faut-il retirer Sajid Khan de Bigg Boss 16 ?

Pour l’inverse, le nom de Sajid Khan est apparu lors du mouvement #MeToo. Apparemment, près de neuf femmes l’ont accusé d’allégations graves. En fait, même la sœur de feu Jiah Khan a également partagé des histoires choquantes impliquant Sajid Khan et son inconduite présumée. Pour cette raison, beaucoup ont été déçus de savoir qu’il faisait désormais partie de l’émission la plus populaire de la télévision indienne. Des stars comme Sona Mohapatra et d’autres ont critiqué son entrée dans Bigg Boss 16. D’un autre côté, certains ont déclaré que Sajid Khan méritait d’avoir une seconde chance. C’est partout dans l’actualité du divertissement.

Qu’est-ce que tu penses? Doit-il être retiré de Bigg Boss 16 à cause de son passé controversé ? Participez au sondage et votez.

Pendant ce temps, dans l’épisode d’hier, Sajid Khan a perdu son sang-froid face à Shalin Bhanot alors que ce dernier aurait frappé Archana Gautam. Plus tard, Bigg Boss a précisé que l’intention de Shalin n’était de blesser personne et que cela s’est produit entre les tâches. Plus tard, Sajid Khan a présenté ses excuses à Shalin Bhanot.

Sajid Khan est devenu le narrateur d’Abdu Rozik à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Ils sont devenus une équipe et sont devenus de très bons amis.