Sondage Bigg Boss 16 : Rajiv Adatia veut qu’Abdu Rozik se coupe de Sajid Khan ; appelle Ankit Gupta un ami fidèle – Tu es d’accord ?

Grand Patron 16 a laissé tout le monde intrigué. Tous les drames et les combats qui se déroulent à l’intérieur de la maison attirent l’attention. Abdu Rozik est actuellement à la mode sur Twitter alors que les internautes sont contrariés par la façon dont il est traité à l’intérieur de la maison. Durant Nimrit Kaur Ahluwalia‘l’anniversaire de, Sajid Khan, Shiv Thakare et d’autres ont écrit I Love Tatti sur le dos d’Abdu et cela n’a pas plu à ses fans. Dans l’épisode d’hier, Sajid Khan a confronté Nimrit et Abdu et a déclaré qu’ils devraient clarifier leur relation. Sajid a dit à Abdu que Nimrit avait un petit ami et qu’il devrait arrêter de faire ‘Nimmi Nimmi’ tout le temps. Il a dit à Nimrit qu’elle n’était pas claire avec Abdu. Maintenant, beaucoup sont d’avis que Sajid Khan joue simplement le jeu. Comme beaucoup, Rajiv Adatia estime également qu’Abdu devrait désormais rester à l’écart de Sajid Khan.

Abdu Rozik devrait prendre ses distances avec Sajid Khan, déclare Rajiv

S’adressant à Twitter, l’ancien concurrent de Bigg Boss a déclaré qu’Abdu devrait se distancer de Sajid Khan et plutôt établir un lien avec Ankit Gupta. Il a qualifié la star d’Udaariyaan de bonne et loyale amie. Il n’a pas aimé la façon dont Sajid Khan n’a pas permis à Abdu de participer à la tâche d’hier.

Découvrez le tweet de Rajiv Adatia ci-dessous :

Abdu doit se couper complètement de Sajid ! Il a besoin de traîner Ankit! Ankit est fidèle et l’a montré !! Même dans la tâche d’hier, Abdu voulait couper le papier, personne ne l’a laissé !! Vous pouvez voir Abdu devenir frustré maintenant ! #bb16 Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 16 décembre 2022

Êtes-vous d’accord avec Rajiv ? Il semble que le lien d’Abdu Rozik avec Sajid Khan le gêne. Son équipe de direction a également écrit une lettre condamnant les événements qui se déroulent à l’intérieur de la maison. Dans une lettre, l’équipe a écrit qu’il faisait l’objet d’un comportement discriminatoire. “Il est moralement inapproprié d’employer des tactiques de manipulation et de jouer avec les émotions d’une personne innocente pour son propre bénéfice malveillant, en particulier quelqu’un qui ne comprend pas pleinement la raison d’être d’une certaine activité et profite indûment de sa simplicité et de sa gentillesse”, a-t-il ajouté. .

Répondez au sondage ci-dessous et faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec Rajiv.