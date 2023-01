Sondage Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary ou Shiv Thakare – Selon vous, qui est le véritable IKKA de la maison ? VOTEZ MAINTENANT

Bigg Boss 16 est maintenant très proche de la finale. Dans quelques semaines, nous saurons qui est le gagnant de l’émission. Chaque concurrent utilise maintenant son esprit pour manipuler le jeu en sa faveur. Mais parmi tous, Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary semblent être les concurrents les plus forts de la série. Aujourd’hui, une tâche a eu lieu dans laquelle les colocataires devaient choisir qui est la Rani (reine), Raja (roi), Joker et Ikka (as) de la maison. Shiv et Priyanka ont obtenu les étiquettes de Raja et Rani. Mais alors s’il fallait choisir, qui serait le véritable As de la maison entre les deux ?

Priyanka Chahar Choudhary vs Shiv Thakare – Qui est le vrai as ?

Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare font partie de Bigg Boss 16 depuis le début. L’actrice Udaariyaan est connue pour ses combats majeurs à l’intérieur de la maison. Elle a été félicitée pour avoir toujours exprimé ses opinions. D’un autre côté, elle a également été critiquée pour avoir organisé des combats inutiles. Shiv Thakare a fait partie du soi-disant mandali. Parfois, il a été appelé le cerveau de mandali qui dirigeait le spectacle depuis tout ce temps. Parfois, il a été accusé de ne pas jouer le jeu en tant qu’individu. Parmi les huit meilleurs concurrents, Shiv et Priyanka semblent désormais être au centre de l’attention alors que des combats majeurs ont lieu entre les deux. Ils ont également été qualifiés de « managers ». Bien qu’ils soient Raja et Rani, qui pensez-vous est le véritable Ace – le véritable cerveau de la maison ?

VOTEZ et faites-le nous savoir.

La finale de Bigg Boss 16 aura lieu le 12 février. On suppose que cette semaine, Tina Datta sera éliminée de la maison. Il n’y a pas encore de confirmation.