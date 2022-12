Sondage auprès des fans des Jets de Winnipeg : Plans d’échange, MVP de la mi-saison, soyez le directeur général, plus

Winnipeg est presque certainement sur le chemin du retour vers une place en séries éliminatoires.

Rick Bowness, Connor Hellebuyck, Josh Morrissey et peut-être même Cole Perfetti – s’il revenait rapidement à la santé – ont tous des chances de remporter des récompenses de fin de saison.

Les blessures à plus long terme de Nikolaj Ehlers, Blake Wheeler, Mason Appleton, Logan Stanley et Nate Schmidt n’ont pas été en mesure de diminuer le sentiment que Winnipeg surpasse les attentes cette saison, prouvant que les gens ont tort par le seau.

Cela, plus les vacances de trois jours de la LNH du 24 au 26 décembre, en font le moment idéal pour s’informer auprès des fans des Jets. Nous avons déjà mené des sondages auprès des fans en fin de saison – plus récemment, cet été, lorsque vous nous avez dit où Winnipeg s’était trompé et ce qu’il fallait faire mieux.

Mais le Bownessaince est réel. Winnipeg est meilleure au monde cette année qu’elle ne l’était la saison dernière. Morrissey éblouit tous les soirs, Mark Scheifele et Pierre-Luc Dubois ont été excellents, Kyle Connor marque à nouveau et toute l’équipe semble avoir adhéré à une nouvelle identité dès le premier jour du camp d’entraînement. Même une paire de défaites contre Boston et Washington et la fin d’une séquence de cinq matchs et sept nuits ne peuvent pas complètement tuer l’ambiance.

Alors cette fois, oubliez ce qui n’allait pas — dites-nous ce qui va bien. Nommez votre MVP de mi-saison et décomposez le succès de votre équipe. Partagez votre vision des Jets à la date limite des échanges, pendant l’intersaison et au-delà. Comment les Jets devraient-ils continuer à partir d’ici?

L’enquête suivante est de grande envergure, sollicitant vos commentaires sur les éditions passées, présentes et futures des Jets. Il y a même une option fourre-tout en bas pour les diatribes et les raves comme bon vous semble et une question bonus sur la liste de souhaits sur le thème des vacances.

Sans plus tarder… c’est L’athlétismeSondage des fans des Fêtes des Jets de Winnipeg.

Important: Vous rencontrez des difficultés pour répondre au sondage intégré ci-dessous ? Essayez de faire défiler avec deux doigts au lieu d’un. Ou juste ouvrez-le ici avec votre navigateur à la place.

(Photo: Terrence Lee / États-Unis aujourd’hui)