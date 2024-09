Sondage AP-NORC/USAFacts : les républicains sont plus susceptibles de faire confiance à Trump qu’aux résultats officiels des élections

CHICAGO — Pour Christopher Pugh, l’élection de 2020 a été un tournant.

Il se méfiait déjà du gouvernement. Mais en regardant Fox News couverture médiatique immédiate après l’élection et lu des messages sur Twitter, la plateforme de médias sociaux désormais connue sous le nom de X, cette méfiance a grandi. Il croit maintenant que mensonge que l’élection de 2020 a été volée et qu’il fait confiance à peu de personnes autres que l’ancien président Donald Trump pour lui communiquer les résultats des élections.

« Je fais confiance à Donald Trump, pas au gouvernement », a déclaré le républicain de 38 ans originaire de Gulfport, dans le Mississippi. « C’est tout. »

Alors que la plupart des Américains font confiance aux résultats des élections certifiés par le gouvernement au moins dans une mesure « modérée », les républicains sont plus susceptibles de faire confiance à Trump et à sa campagne, selon un nouveau sondage de l’ Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC et Faits sur les États-UnisLes Américains abordent également les élections de novembre avec des craintes de désinformation. Nombre d’entre eux doutent que les informations qu’ils reçoivent des candidats à la présidence – en particulier de Trump, mais aussi de la vice-présidente Kamala Harris – soient fondées sur des faits.

Atout continue de mentir sur le résultat des élections de 2020affirmant que l’affaire avait été truquée contre lui même après des dizaines de ses recours judiciaires ont échoué, Avis, raconte et Audits dans États clés tous ont confirmé la victoire du président Joe Biden et celle de Trump lui-même procureur général a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée. aucune preuve de toute fraude généralisée, un sondage de 2023 a révélé que la plupart des républicains estiment que Biden n’a pas été légitimement élu président.

Alors que Trump se présente comme candidat républicain pour la troisième fois, il signale également qu’il ne peut perdre qu’à cause d’une fraude généralisée. Au cours du week-end, il menacé de poursuites ceux qui sont « impliqués dans un comportement sans scrupules » lors de ces élections s’il gagne en novembre.

« La seule façon pour eux de nous battre est de tricher », a déclaré Trump lors d’un rassemblement à Las Vegas en juin.

Les résultats récents de l’enquête AP-NORC montrent qu’une partie importante des partisans de Trump pourraient être plus enclins à croire ce qu’il dit sur les résultats des prochaines élections qu’à faire confiance au gouvernement. certifications des résultats des élections.

Selon l’enquête, environ deux tiers des républicains font au moins une confiance modérée à la campagne de Trump pour fournir des informations précises sur les résultats de l’élection de 2024, tandis que seulement environ la moitié disent la même chose à propos des certifications officielles des résultats. En revanche, environ 9 démocrates sur 10 font au moins une confiance modérée à la certification gouvernementale, et une écrasante majorité, 82 %, ont également au moins une confiance modérée en Harris et sa campagne.

Selon l’enquête, la plupart des Américains (environ 7 sur 10) font au moins assez confiance aux résultats officiels des élections. La majorité d’entre eux font également confiance aux chaînes d’information télévisées nationales et locales, ainsi qu’aux journaux locaux ou nationaux, pour fournir des informations précises sur le résultat de l’élection présidentielle de cette année.

Danielle Almeida, une démocrate de 45 ans de Briarcliff Manor, dans l’État de New York, a déclaré qu’elle faisait confiance aux résultats des élections certifiés par le gouvernement et qu’elle trouvait alarmant que certains Américains n’y fassent pas confiance.

« Pour avoir une démocratie, nous devons faire confiance au système et aux résultats de nos élections », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle pensait que Trump « ne se soucie pas de la vérification des faits parce qu’il pense que ses partisans ne s’en soucient pas non plus ».

Les Américains sont moins susceptibles de faire confiance aux campagnes électorales dans leur ensemble – par rapport à des sources telles que le gouvernement et les médias – mais ils ont un niveau de confiance plus élevé en Harris et sa campagne qu’en Trump et sa campagne pour fournir des informations précises sur le résultat de l’élection. Environ la moitié d’entre eux ont au moins un niveau de confiance « modéré » en Harris et sa campagne. En revanche, environ 4 sur 10 ont au moins un niveau de confiance modéré en Trump et sa campagne.

La méfiance de certains républicains à l’égard des résultats des élections a commencé bien avant l’élection de 2020.

Richard Baum, 60 ans, un conservateur indépendant d’Odessa, au Texas, a déclaré que ses soupçons avaient commencé lors de la course à la présidence américaine de 2000 entre George W. Bush et Al Gore. Après la victoire de Bush par une faible marge, « tchads suspendus » devenu un symbole improbable d’une élection présidentielle contestée petites anomalies fréquentes lors des élections ont dégénéré en controverses nationales majeures.

« Il y avait des choses qui ne semblaient pas correctes et qui ont fait naître beaucoup de doutes dans mon esprit quant à la possibilité de faire confiance au gouvernement », a déclaré Baum.

Baum a déclaré qu’il ne ferait confiance aux résultats des élections que si le vote avait lieu sur une seule journée, que le vote anticipé et le vote par correspondance étaient interdits et que des pièces d’identité avec photo étaient exigées dans tous les bureaux de vote.

De nombreux Américains doutent de la véracité des messages de campagne des deux candidats présidentiels, mais le scepticisme à l’égard de la campagne de Trump est plus élevé, selon l’enquête USAFacts/AP-NORC.

Environ 6 Américains sur 10 pensent que les messages de campagne de Trump sont « rarement » ou « jamais » basés sur des informations factuelles, contre 45 % qui disent la même chose des messages de campagne de Harris.

De nombreux Américains estiment également qu’il est difficile de distinguer la réalité de la fiction en ce qui concerne les candidats. Un peu moins de la moitié des Américains estiment qu’il est « très facile » ou « assez facile » de trouver des informations factuelles sur les candidats et leurs positions, et seulement un tiers d’entre eux estiment qu’il est facile de savoir si ce que disent les candidats est vrai ou non.

Environ 6 Américains sur 10 déclarent qu’il est facile pour eux de comprendre la différence entre les faits et les opinions lorsqu’il s’agit d’informations sur la prochaine élection présidentielle, mais seulement 4 sur 10 déclarent qu’il est facile de savoir si les informations sont vraies ou non.

Les Américains sont cependant plus confiants quant aux informations factuelles liées à la logistique électorale : environ 7 Américains sur 10 déclarent qu’il est facile de trouver des informations sur la manière de s’inscrire pour voter, et environ 6 sur 10 déclarent qu’il est facile de trouver des informations sur la manière de voter.

Michele Martin, une démocrate de Pennsylvanie âgée de 56 ans, a déclaré qu’elle était « très préoccupée » par la désinformation des politiciens, mais qu’elle trouvait beaucoup plus facile d’accéder aux informations de base des électeurs.

« C’est en ligne. On vous l’envoie par courrier. Ce n’est pas difficile à trouver », a-t-elle dit.

Environ 8 Américains sur 10 déclarent que la diffusion de fausses informations constitue un « problème majeur » lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations sur le gouvernement. Ce chiffre n’a pas beaucoup changé depuis 2020.

Lisa Kuda, une républicaine de 57 ans originaire de Palm Harbor, en Floride, a déclaré qu’elle obtenait la plupart de ses informations grâce aux réseaux sociaux et à ses amis. Elle a déclaré se sentir éloignée de la plupart des sources d’information autres que Fox News.

« La désinformation est partout », a-t-elle déclaré. « Il est très difficile de trouver des informations sur les candidats. »

Lorsque les Américains regardent les informations sur les élections et veulent savoir si elles sont vraies, 40 % d’entre eux déclarent se tourner d’abord vers une recherche sur Internet. Une proportion beaucoup plus faible (environ 1 sur 10 dans chaque cas) déclare d’abord consulter les informations sur les chaînes câblées, les informations télévisées nationales ou les réseaux sociaux.

Baum, originaire du Texas, a déclaré qu’il lui était difficile d’accéder facilement aux informations sur les candidats car il estime que les plateformes de médias sociaux « censurent les idéologies conservatrices ». Il ne fait pas non plus confiance à Google et se tourne plutôt vers les réseaux et podcasts conservateurs tels que One America News et les podcasteurs conservateurs pour vérifier les affirmations dont il n’est pas sûr.

Le processus d’Almeida est très différent. Elle commence par une recherche sur Google et passe en revue plusieurs articles de médias tels que le New York Times et NBC News, en prenant note des différences. Si plusieurs articles contiennent la même information, dit-elle, elle est plus susceptible de leur faire confiance.

« La désinformation est un énorme problème », a-t-elle déclaré. « Il faut prendre le temps de faire ses recherches. »

___

La journaliste de l’Associated Press Ali Swenson a contribué à ce reportage à New York. Sanders a fait son reportage depuis Washington.

___

Le sondage a été mené auprès de 1 019 adultes du 29 juillet au 8 août 2024, à partir d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,0 points de pourcentage.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique de l’AP iciL’AP est seule responsable de tout le contenu.