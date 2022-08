Sondage AP-NORC : la plupart des Américains veulent des lois plus strictes sur les armes à feu

CHICAGO (AP) – La plupart des adultes américains pensent que la violence armée augmente à l’échelle nationale et souhaitent voir les lois sur les armes à feu rendues plus strictes, selon un nouveau sondage qui révèle un large soutien public pour une variété de restrictions sur les armes à feu, dont beaucoup sont soutenues par des majorités de républicains et propriétaires d’armes à feu.

Le sondage réalisé par la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre également que la majorité des adultes américains considèrent à la fois la réduction de la violence armée et la protection de la possession d’armes comme des problèmes importants.

Le sondage a été mené entre le 28 juillet et le 1er août, après une série de fusillades de masse meurtrières – d’une épicerie de New York à une école au Texas et un défilé du 4 juillet dans l’Illinois – et un pic de meurtres par arme à feu en 2020 qui ont attiré l’attention sur la question de la violence armée. Dans l’ensemble, 8 Américains sur 10 perçoivent que la violence armée augmente dans tout le pays, et environ les deux tiers disent qu’elle augmente dans leur État, bien que moins de la moitié pensent qu’elle augmente dans leur communauté, selon le sondage.

La question de savoir comment prévenir une telle violence a longtemps divisé les politiciens et de nombreux électeurs, ce qui rend difficile la modification des lois sur les armes à feu. En juin, une majorité conservatrice à la Cour suprême a élargi les droits des armes à feu, concluant à un droit constitutionnel de porter des armes à feu en public pour se défendre.

Plus tard ce même mois, le président Joe Biden a signé un projet de loi bipartite sur la sécurité des armes à feu. Le paquet, approuvé à la suite de fusillades comme celle qui a tué 19 enfants et deux enseignants à Uvalde, au Texas, était à la fois un compromis mesuré et le projet de loi le plus important sur la violence armée à être approuvé au Congrès depuis des décennies – une indication de la façon dont insoluble le problème est devenu.

Le sondage a révélé que 71% des Américains disent que les lois sur les armes à feu devraient être plus strictes, dont environ la moitié des républicains, la grande majorité des démocrates et la majorité des ménages possédant des armes à feu.

Nicole Whitelaw, 29 ans, est une démocrate et propriétaire d’armes à feu qui a grandi dans la chasse et le tir à la cible dans le nord de l’État de New York avec sa famille fortement républicaine. Whitelaw, qui vit maintenant le long de la côte du golfe de Floride, soutient certaines restrictions sur les armes à feu, telles que l’interdiction aux personnes reconnues coupables de violence domestique de posséder des armes à feu et une loi fédérale empêchant les personnes atteintes de maladie mentale d’acheter des armes à feu.

Elle a déclaré que d’autres restrictions – telles que l’interdiction des ventes de fusils AR-15 – « vont trop loin » et pourraient ne pas résoudre le problème. Whitelaw a souligné les premiers jours de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses personnes ont acheté tout le papier toilette qu’elles pouvaient trouver.

“Je pense que les gens commenceraient à essayer de thésauriser les armes à feu”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une meilleure approche consiste à apporter de petits changements et à voir quel impact ils ont.

Le sondage montre que des majorités bipartites d’Américains soutiennent une politique nationale de vérification des antécédents pour toutes les ventes d’armes à feu, une loi empêchant les personnes atteintes de maladie mentale d’acheter des armes à feu, permettant aux tribunaux d’empêcher temporairement les personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour les autres d’acheter une arme à feu, ce qui fait 21 l’âge minimum pour acheter une arme à feu dans tout le pays et interdire à ceux qui ont été reconnus coupables de violence domestique d’acheter une arme à feu.

Une petite majorité d’Américains – 59% – sont favorables à une interdiction de la vente de fusils AR-15 et d’armes semi-automatiques similaires, les démocrates étant plus susceptibles de soutenir cette politique que les républicains, 83% contre 35%.

Chris Boylan, 47 ans, d’Indianapolis, s’oppose aux restrictions sur les armes à feu. En tant qu’enseignant pendant de nombreuses années, Boylan a déclaré qu’il avait “enterré plus d’enfants que je ne veux en compter” et pense que la violence armée est un problème majeur. Mais le républicain, qui a déclaré qu’il se penchait davantage vers le libertarien dans ses positions personnelles, pense que le problème concerne davantage la santé mentale et un système de justice pénale trop indulgent.

“Blâmer l’arme à feu est une simplification excessive de ce que sont réellement les problèmes”, a déclaré Boylan. « Ce n’est pas le pistolet. C’est une question de cœur et d’esprit pour moi.

Le nouveau sondage révèle que 88% des Américains considèrent la prévention des fusillades de masse comme extrêmement ou très importante, et presque autant disent cela à propos de la réduction de la violence armée en général. Mais 60 % disent aussi qu’il est très important de s’assurer que les gens peuvent posséder des armes à feu pour leur protection personnelle.

Dans l’ensemble, 52 % des Américains – dont 65 % de républicains et 39 % de démocrates – affirment qu’il est très important de réduire les tirs de masse et de protéger le droit de posséder des armes à feu pour la protection personnelle.

Jens Ludwig, professeur à l’Université de Chicago, a déclaré que les résultats du sondage montrent que les inquiétudes soulevées par les opposants aux restrictions sur les armes à feu sont “très erronées”. Dirigé par la National Rifle Association, le lobby des armes à feu soutient que toute nouvelle limitation sur qui peut avoir une arme à feu ou quel type d’armes à feu peut être vendue conduira à des interdictions nationales de toutes les armes et munitions.

Le sondage a montré que les opinions de la plupart des Américains sont plus nuancées et que certains changements sont soutenus même parmi les républicains, qui, en tant qu’élus, s’opposent généralement au contrôle des armes à feu, a déclaré Ludwig, qui est également directeur du Crime Lab de l’Université de Chicago.

“Cela devrait fermer la porte à certains des arguments de la” pente glissante “”, a-t-il déclaré.

Le sondage a également révélé que seuls environ 3 Américains sur 10 soutiennent une loi autorisant les gens à porter des armes en public sans permis. Soixante-dix-huit pour cent des démocrates s’y opposent. Chez les républicains, 47% sont pour et 39% sont contre.

Ervin Leach, 66 ans, vit à Troutman, en Caroline du Nord, au nord de Charlotte, estime que la violence armée est un problème majeur et affirme que les lois devraient être beaucoup plus strictes. Démocrate, Leach a déclaré qu’il soutenait des mesures telles que la vérification des antécédents – ou ce qu’il a dit devrait être des «études approfondies» – et un âge minimum de 21 ans pour acheter une arme à feu.

Le sondage a révélé qu’une personne sur cinq a elle-même été victime de violence armée au cours des cinq dernières années, comme avoir été menacée avec une arme à feu ou avoir été victime d’une fusillade, ou avoir eu un ami proche ou un membre de la famille qui en a été victime. Les Américains noirs et hispaniques sont particulièrement susceptibles de dire qu’eux-mêmes ou un de leurs proches ont été victimes de violence armée.

Leach, qui est noir, a déclaré que la violence armée qu’il voit dans les nouvelles l’a rendu plus prudent.

“Je n’aime pas que les gens m’approchent”, a-t-il déclaré. « Auparavant, si quelqu’un se trouvait sur le bord de la route, vous vous arrêtiez pour l’aider. Maintenant, si vous allez aider quelqu’un, vous risquez de perdre la vie.

Tous les meurtres ont amené Leach à envisager d’acheter une arme à feu pour sa propre protection. Bien qu’il n’ait pas encore eu la chance d’obtenir son permis d’armes à feu, il a dit : « C’est mon intention.

___

AP Polling Reporter Hannah Fingerhut à Washington a contribué à ce rapport.

___

Le sondage auprès de 1 373 adultes a été réalisé du 28 juillet au 28 août. 1 en utilisant un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,8 points de pourcentage.

Sara Burnett, l’Associated Press