Sondage AP-NORC : 2 sur 10 signalent une expérience de violence armée

DETROIT (AP) – Environ 2 adultes américains sur 10 disent qu’eux-mêmes ou un de leurs proches ont eu une expérience personnelle de la violence armée, selon un récent sondage qui montre que les adultes noirs et hispaniques sont particulièrement susceptibles d’avoir eu leur vie touchée par la violence armée .

Le sondage réalisé par la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que 54% des Noirs américains et 27% des Américains hispaniques ont déclaré qu’eux-mêmes ou un ami proche ou un membre de leur famille avaient subi la violence armée en cinq dernières années, contre 13 % des Américains blancs. Dans l’ensemble, 21 % des adultes américains ont déclaré avoir un lien personnel avec la violence armée, comme avoir été menacé par une arme à feu ou avoir été victime d’une fusillade.

Ebony Brown, une comptable de 39 ans à Atlanta, fait partie de ceux qui ont vu la violence armée toucher ses proches. Son frère a été abattu en 2002 à Jacksonville, en Floride, alors qu’il venait de l’université.

“Il était au bon endroit au mauvais moment”, a déclaré Brown, qui est noir.

Une connaissance d’un ami a sorti une arme à feu lors d’une tentative de vol dans une maison et a tiré sur plusieurs personnes, dont le frère de Brown, qui, selon elle, est mort sur le coup. Une autre personne a également été tuée.

Brown a déclaré qu’elle ne se considérait pas comme une amoureuse des armes à feu, mais qu’elle était suffisamment inquiète de devenir elle-même victime de la violence armée qu’elle envisageait de se procurer une arme de poing.

« Je me prépare vraiment à en avoir un. Je suis allé au champ de tir », a déclaré Brown. “Mon père est policier et il veut que je l’aie.”

L’enquête a été menée après une série de fusillades de masse à travers les États-Unis, dans une épicerie à New York, une école primaire au Texas et un défilé du 4 juillet dans l’Illinois, ainsi qu’une poignée d’incidents de violence armée dans des villes à travers les États-Unis. qui ne font pas toujours l’actualité nationale, mais qui laissent les communautés locales sur le qui-vive.

Le professeur Jens Ludwig, directeur du Crime Lab de l’Université de Chicago, a déclaré que 1 personne sur 5 avec un ami ou un membre de la famille victime de violence était un “nombre étonnamment élevé”.

Cela montre que ceux qui subissent la violence armée « ne sont pas les seules victimes », a-t-il déclaré.

Ludwig a comparé la façon dont la violence armée affecte des communautés entières à la pandémie de COVID-19, notant que les personnes décédées ou tombées très malades à cause de COVID-19 n’étaient pas les seules touchées ; les enfants n’étaient pas à l’école, les entreprises étaient fermées et les gens ne pouvaient pas voir leurs proches.

Il en va de même pour la violence armée, a déclaré Ludwig. “Les gens changent leur façon de vivre”, a-t-il déclaré.

Par exemple, a-t-il dit, lorsque des personnes qui peuvent se permettre de quitter des villes où la violence armée est un gros problème déménagent en masse, cela fait mal à tous ceux qui y sont encore.

Il a cité Detroit comme exemple. Les homicides liés aux armes à feu ont augmenté de 2016 à 2020, passant d’un taux de 37,6 pour 100 000 personnes à 45,4 pour 100 000 personnes, selon les données du FBI recueillies par le groupe de contrôle pro-armes Everytown for Gun Safety. Selon les données, les Noirs étaient 2,1 fois plus susceptibles de mourir par arme à feu que les Blancs.

Après un week-end d’été particulièrement violent à Detroit qui a vu deux douzaines de fusillades non mortelles et sept homicides, le chef de la police James White a dénoncé la montée de la violence armée dans la ville et à travers le pays.

“Nous comprenons que ces chiffres font la une des médias, mais pour nous, ils représentent des gens”, a déclaré White aux journalistes. « Ceux-ci représentent des familles. Cela représente les enfants. Cela représente les maris, les femmes, les frères et les sœurs. Nos familles de Detroit souffrent. Les voisins proches des coups de feu sont secoués et des vies ont été changées à jamais.

Alors que la plupart des Américains disent avoir le sentiment que la violence armée a augmenté à l’échelle nationale et dans leurs États, 59% des Noirs américains et 45% des Hispaniques ont déclaré que la violence armée est en augmentation dans leurs communautés, contre 34% des Américains blancs. De même, les personnes vivant dans les zones urbaines sont plus susceptibles de dire que la violence armée augmente dans leurs communautés que celles des zones suburbaines ou rurales, 51% à 39% à 27%.

Cela correspond aux données récentes des Centers for Disease Control and Prevention. Les données ont montré une augmentation de la violence armée depuis la pandémie, les homicides liés aux armes à feu augmentant à travers le pays dans les grandes et petites régions métropolitaines et dans les zones rurales. Les données ont révélé que les Noirs sont touchés de manière disproportionnée par la violence armée et sont plus susceptibles d’être victimes de crimes ou d’homicides commis avec des armes à feu.

Brittany Samuels, une femme de 31 ans à Detroit, dit qu’elle porte toujours des cicatrices physiques après avoir été abattue à 14 ans par son oncle, qui, selon elle, était bipolaire et schizophrène, et a tué par balle sa grand-mère, l’un de ses collègues et lui-même.

Elle a dit que cela a également façonné sa façon de penser la violence armée et la possession d’armes à feu, et elle pense qu’il est trop facile pour les armes de tomber entre de mauvaises mains.

Samuels, qui est noire, a déclaré que la violence armée dans sa communauté l’avait amenée à repenser où et quand aller, comme sauter le quartier des divertissements du centre-ville de Detroit ou certaines stations-service à certaines heures.

“Vous ne savez pas si quelqu’un va vous voler sous la menace d’une arme ou s’il va avoir une fusillade au milieu de la station-service”, a-t-elle déclaré. « Je n’y vais pas quand il fait noir, même si c’est le matin. Et vous ne m’attraperez vraiment pas dans une station-service qui n’est pas éclairée.

Diego Saldana, 30 ans, de Baldwin Park, en Californie, dans la région métropolitaine de Los Angeles, a déclaré qu’il s’était retrouvé face à une arme de poing de 9 mm lors d’une tentative de vol il y a six mois. Il a le sentiment que la violence armée est en augmentation et pense qu’il est probable qu’il en sera à nouveau victime au cours des cinq prochaines années.

“Je pense que c’est dû à la (mauvaise) économie – les gens ont désespérément besoin d’argent facile”, a déclaré Saldana, qui est mexicaine. «Les gens… stressent à propos de choses et les expriment avec violence. Tout le monde est sur les nerfs.

___

Prix ​​rapporté de New York. La journaliste de sondage AP Hannah Fingerhut à Washington et l’écrivain AP Sara Burnett à Chicago ont contribué à ce rapport.

___

Le sondage auprès de 1 373 adultes a été réalisé du 28 juillet au 28 août. 1 en utilisant un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,8 points de pourcentage.

Corey Williams et Michelle L. Price, Associated Press