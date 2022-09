Plus de médecins estiment que les outils de santé numériques sont un avantage pour les soins aux patients, selon un enquête de l’American Medical Association.

L’AMA a interrogé 1 300 médecins en 2016, 2019 et 2022 pour déterminer leurs sentiments sur la santé numérique et la manière dont ils adoptent ces technologies dans leurs pratiques.

Cette année, 44 % ont déclaré qu’il y avait un avantage certain à utiliser la santé numérique pour les soins aux patients, contre 36 % en 2019 et 31 % en 2016. Dans l’ensemble, 93 % des médecins interrogés ont estimé qu’il y avait un avantage ou un avantage certain à tirer parti de la santé numérique. outils en 2022, contre 85 % en 2016.

“Le taux d’adoption des outils de santé numériques par les médecins s’est accéléré alors que les médecins deviennent de plus en plus optimistes quant aux avantages que des outils de santé numériques bien conçus peuvent avoir pour les soins aux patients si les principales exigences sont satisfaites”, a déclaré le président de l’AMA, le Dr Jack Resneck Jr., dans un communiqué.

« L’enquête de l’AMA illustre l’importance que les médecins accordent aux outils de santé numériques validés qui améliorent la santé tout en rationalisant les charges technologiques et administratives rencontrées chaque jour en médecine. Ces technologies doivent également être conçues et déployées de manière à faire progresser l’équité en santé.

L’enquête a également révélé que les médecins adoptent davantage d’outils : le nombre moyen utilisé par un médecin est passé à 3,8 en 2022, contre 2,2 en 2016. Le plus grand changement dans l’adoption est venu des soins virtuels. Le pourcentage d’utilisation des visites de télésanté est passé de 14 % en 2016 à 28 % en 2019, puis a explosé à 80 % en 2022.

Pendant ce temps, 30 % des médecins ont déclaré avoir utilisé des appareils de surveillance à distance pour plus d’efficacité, contre 12 % en 2016. Et 34 % ont déclaré avoir utilisé la surveillance et la gestion à distance pour améliorer les soins cette année, contre seulement 13 % en 2016.

L’enquête de l’AMA a révélé que l’amélioration des résultats cliniques et l’efficacité du travail étaient les principaux facteurs affectant l’intérêt des médecins pour les outils de santé numériques. La réduction du stress et de l’épuisement professionnel des cliniciens a également gagné en importance au cours des dernières années. En 2022, 76 % ont déclaré que la réduction du stress et de l’épuisement professionnel étaient des raisons assez ou très importantes d’adopter des outils de santé numériques, alors que seulement 66 % ont cité ces facteurs en 2016.

En ce qui concerne l’adoption de ces outils, 85 % des médecins ont déclaré que la couverture par l’assurance contre la faute professionnelle et l’intégration du DSE étaient des facteurs assez ou très importants en 2022.

Bien que l’utilisation actuelle des technologies émergentes soit encore faible, les médecins se sont dits intéressés à adopter ces outils. L’enquête a révélé que 18 % des médecins ont déclaré utiliser l’intelligence augmentée pour l’efficacité de leur pratique, mais 39 % ont déclaré qu’ils l’adopteraient d’ici un an.

Seuls 11 % ont déclaré utiliser actuellement la médecine de précision et la thérapie numérique. Cependant, 30 % ont déclaré qu’ils ajouteraient la médecine de précision et 40 % ont déclaré qu’ils utiliseraient la thérapie numérique d’ici un an.