Sondage AI : la plupart des Américains veulent ralentir l’intelligence artificielle

Il y a cinq mois, lorsque j’ai publié un gros article exposant les arguments en faveur du ralentissement de l’IA, ce n’était pas vraiment courant de dire que nous devrions freiner cette technologie. Dans l’industrie de la technologie, c’était pratiquement tabou.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a fait valoir que les Américains seraient stupides de ralentir les progrès d’OpenAI. « Si vous êtes une personne d’un pays libéral-démocrate, il vaut mieux que vous applaudissiez le succès d’OpenAI » plutôt que des « gouvernements autoritaires », a-t-il déclaré à l’Atlantique. Brad Smith de Microsoft a également fait valoir que nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir de peur que la Chine ne fasse la course en avant sur l’IA.

Mais il s’avère que le public américain n’est pas d’accord avec eux. Selon un nouveau sondage du groupe de réflexion AI Policy Institute, 72% des électeurs américains souhaitent ralentir le développement de l’IA, contre seulement 8% qui préfèrent accélérer.

Le sondage, mené par la société d’analyse de données YouGov, a interrogé 1 001 Américains de tous âges, sexes et horizons politiques : 42 % des répondants se sont affiliés à Donald Trump et 47 % à Joe Biden. La répartition raciale était un peu moins représentative : 73 % des répondants se sont identifiés comme blancs, 12 % comme noirs et 7 % comme hispaniques. La plupart des répondants n’avaient pas de diplôme universitaire.

Jack Clark, PDG de la société de sécurité et de recherche sur l’IA Anthropic, a pris note de l’enquête dans sa newsletter populaire. « Ces résultats sont intéressants car ils semblent montrer une divergence entre l’opinion des élites et l’opinion populaire », écrit-il. Plus précisément, « cette enquête montre que les gens normaux sont beaucoup plus prudents dans leur vision de la technologie et plus susceptibles d’adopter ou de préférer un principe de précaution lors du développement de la technologie ».

Les Américains expriment clairement leur souhait d’IA – ralentissez ! – et il est important que les décideurs politiques sachent que c’est ce que veulent leurs électeurs. Cela pourrait les encourager à adopter des politiques indispensables qui encouragent une plus grande prudence en matière d’IA. Après tout, cette technologie a le potentiel de causer de graves dommages, comme la diffusion de désinformations qui pourraient avoir un impact sur les élections. Le travail de Washington est de protéger les intérêts des électeurs américains, pas ceux des dirigeants de Big Tech qui cherchent à exercer un pouvoir énorme bien qu’ils n’aient jamais été élus démocratiquement.

Vers une gouvernance de l’IA « zéro confiance »

Voici une autre conclusion frappante du sondage de l’AI Policy Institute : 82 % des électeurs américains ne font pas confiance aux sociétés d’IA pour s’autoréguler.

Pour Sarah Myers West, directrice générale du centre de recherche AI ​​Now Institute, cette méfiance du public est à la fois appropriée et sans surprise. « Je pense que les gens ont appris de la dernière décennie de crises technologiques », m’a-t-elle dit. « Il est assez clair lorsque vous regardez les preuves que les approches d’autorégulation ne fonctionnent pas. »

Les médias sociaux en sont un parfait exemple. Pendant des années, des entreprises comme Meta ont déclaré qu’elles souhaitaient être réglementées, mais dans la pratique, elles ont continué à perpétuer de graves préjudices parce qu’elles refusent de modifier de manière significative leur modèle commercial. Il y a une raison pour laquelle Mark Zuckerberg continue d’être traîné devant le Congrès.

OpenAI a également déclaré vouloir une réglementation. Mais dans les coulisses, il a fait pression sur l’Union européenne pour édulcorer la réglementation sur l’IA.

« Regardez la formulation très, très délicate qu’OpenAI utilise lorsqu’ils lancent leurs appels à la réglementation », a déclaré West. « Il y a toujours un qualificatif – comme dire, ‘Nous voulons une réglementation pour les général l’intelligence, ou pour les modèles qui dépassent un certain seuil’ – excluant ainsi tout ce qu’ils ont déjà en usage commercial. Les entreprises technologiques savent que la réglementation est probablement inévitable, elles soutiennent donc certaines mesures qui servent à anticiper des réformes plus audacieuses.

Conscients que la confiance aveugle dans la bienveillance des Big Tech n’est pas une option, West et son équipe de l’AI Now Institute ont publié ce mois-ci un nouveau cadre appelé « Zero Trust AI Governance ». C’est exactement ce que cela ressemble – un appel aux législateurs pour qu’ils prennent les choses en main.

Le nouveau cadre recommande de renverser la stratégie préférée de Big Tech sur sa tête. Alors que les dirigeants de la technologie adoptent des approches réglementaires qui ralentissent l’action avec des processus interminables, nécessitent des régimes compliqués et difficiles à appliquer et placent le fardeau de la responsabilité sur les membres du public sous-financés, Zero Trust AI Governance propose ces trois principes :

1. Le temps presse – commencez par appliquer vigoureusement les lois existantes. 2. Des règles claires, audacieuses et facilement administrables sont nécessaires. 3. À chaque phase du cycle de vie du système d’IA, la charge devrait reposer sur entreprises pour prouver que leurs systèmes sont pas nocif.

Le sondage de l’AI Policy Institute montre un fort soutien du public à ces idées. Voici quelques-unes des principales conclusions :

58% des électeurs – dont une pluralité de républicains – souhaitent que le gouvernement fédéral réglemente en profondeur l’IA. 76% des électeurs souhaitent que les images générées par l’IA soient tenues de contenir la preuve qu’elles ont été générées par un ordinateur. 65% des électeurs sont favorables à l’exigence de modèles d’IA avancés pour démontrer qu’ils sont sûrs avant leur publication, tandis que seulement 11% s’opposent à cette politique.

« Un développement puissant et potentiellement dangereux de l’IA n’est pas une fatalité », a déclaré Daniel Colson, directeur exécutif de l’AI Policy Institute, dans un communiqué. « Nos dirigeants politiques, et nous en tant que société au sens large, devons choisir les risques que nous sommes prêts à endurer au nom du potentiel de progrès technologique. »

Fondamentalement, cela nécessite de ne pas commettre la même erreur que nous avons commise à l’ère des médias sociaux : assimiler le progrès technologique au progrès social. « Cela a été comme une fatalité », a déclaré West. « Je ne suis pas convaincu que l’IA soit associée au progrès dans tous les cas. »

Si les résultats de l’enquête sont une indication, il semble qu’une bonne partie du public américain puisse également dépasser cette naïveté.