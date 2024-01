Sondage à la sortie des urnes de CNN : les républicains enregistrés se brisent pour Trump, tandis que les électeurs non déclarés sont favorables à Haley aux primaires du New Hampshire

Un isoloir dans un bureau de vote de l’école primaire de Plymouth, à Plymouth, dans le New Hampshire, le mardi 23 janvier 2024.





Les électeurs de l’électorat primaire du GOP du New Hampshire étaient fortement divisés selon des lignes de fracture partisanes et éducatives désormais familières, selon les premiers résultats du sondage à la sortie des urnes de CNN pour la primaire présidentielle.

Les électeurs inscrits comme républicains se sont largement prononcés en faveur de l’ancien président Donald Trump, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes, avec environ les trois quarts en faveur de lui. Les électeurs inscrits comme non déclarés – le terme utilisé par l’État pour désigner les électeurs indépendants – ont favorisé l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, par une large marge, quoique moins écrasante, avec environ les deux tiers la soutenant.

Trump remportera la primaire, Projets CNN.

L’électorat de mardi était relativement étroitement divisé entre les électeurs inscrits comme républicains et ceux inscrits comme non déclarés, selon les résultats préliminaires à la sortie des urnes. Et, faisant écho à une scission fréquemment observée au sein du Parti républicain, il y avait une forte fracture éducative parmi les électeurs primaires du GOP de l’État. Environ les deux tiers des électeurs sans diplôme universitaire ont soutenu Trump, tandis qu’environ 6 diplômés universitaires sur 10 ont soutenu Haley.

Une majorité des électeurs des primaires ont déclaré qu’ils seraient satisfaits de voir Trump remporter l’investiture républicaine cette année, et environ la moitié ont déclaré qu’ils le considéreraient apte à la présidence s’il était reconnu coupable d’un crime.

Les sondages à la sortie des urnes sont un outil précieux pour aider à comprendre le profil démographique et les opinions politiques des électeurs des primaires. Cependant, comme toutes les enquêtes, les sondages à la sortie des urnes sont des estimations et non des mesures précises de l’électorat. Cela est particulièrement vrai pour l’ensemble préliminaire des chiffres à la sortie des urnes, qui n’ont pas encore été pondérés pour correspondre aux résultats finaux des primaires. Mais les résultats donnent un aperçu des types d’électeurs qui ont participé.

Selon les premiers résultats, près des deux tiers des électeurs des primaires se décrivent comme conservateurs, environ un quart se qualifiant de très conservateurs, tandis qu’environ 3 sur 10 se décrivent comme modérés.

La plupart ont déclaré qu’ils ne se considéraient pas comme faisant partie du mouvement MAGA, faisant référence au slogan « Make America Great Again » popularisé par Trump en 2016. Et environ la moitié ont déclaré qu’ils pensaient que la victoire du président Joe Biden sur Trump il y a quatre ans était légitime. Il n’y a aucune preuve d’une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

Ces chiffres forment un contexte sensiblement différent de celui de Les caucus de l’Iowa, où près de 9 personnes sur 10 se décrivent comme conservatrices – une désignation qui, au cours de ce cycle électoral, est largement corrélée au soutien à l’ancien président. Près de la moitié des participants au caucus de l’Iowa se sont identifiés comme MAGA, et environ les deux tiers ont nié la légitimité de la victoire de Biden en 2020.

Dans le New Hampshire, les électeurs de Trump et ceux qui soutiennent l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, différaient fortement dans leurs attitudes à l’égard du candidat qu’ils avaient choisi. La grande majorité des électeurs qui ont soutenu Trump – environ 8 sur 10 – ont déclaré avoir voté pour le candidat qu’ils « favorisaient fortement », avec seulement quelques-uns disant qu’ils aimaient Trump avec des réserves, ou que leur vote était largement motivé. par aversion pour ses rivaux.

En revanche, environ 4 électeurs de Haley sur 10 dans le New Hampshire attribuent leur soutien principalement à leur dégoût pour ses adversaires, avec environ 3 sur 10 disant qu’ils l’aimaient avec réserves, et seulement environ un tiers qu’ils favorisaient fortement Haley.

Les électeurs de Trump et de Haley seraient cependant mécontents de voir le Parti républicain désigner le rival de leur candidat choisi. Environ 8 électeurs de Trump sur 10 ont déclaré qu’ils seraient insatisfaits si Haley remportait l’investiture, tandis qu’environ 9 électeurs de Haley sur 10 ont déclaré qu’ils seraient insatisfaits si Trump remportait une troisième nomination.

Environ sept électeurs sur dix du New Hampshire soutenant Trump ont déclaré qu’ils étaient inscrits comme républicains. Et environ 8 électeurs de Trump sur 10 ont nié la légitimité de la victoire électorale de Biden en 2020, soulignant le déni électoral qui reste répandu parmi ses partisans. Les partisans de Haley présentent une image presque miroir : environ 7 personnes sur 10 ont déclaré avoir été enregistrées comme non déclarées avant mardi, et la grande majorité a reconnu les résultats des élections de 2020.

Comme dans l’Iowa, les électeurs républicains des primaires du New Hampshire sont divisés entre l’immigration et l’économie comme leurs principales préoccupations, et ils sont moins nombreux à citer l’avortement ou la politique étrangère comme leur principale préoccupation.

La plupart, environ 7 personnes sur 10, décrivent l’état de l’économie comme étant mauvais ou mauvais. Plus de la moitié déclarent qu’ils aimeraient voir la plupart des immigrants sans papiers aux États-Unis expulsés vers leur pays d’origine. Contrairement à l’Iowa, une majorité d’électeurs du New Hampshire déclarent qu’ils s’opposeraient à une interdiction fédérale de la plupart ou de la totalité des avortements.

Les électeurs sont divisés sur le rôle des États-Unis à l’étranger : environ 4 sur 10 déclarent qu’ils souhaiteraient que le pays joue un rôle moins actif, environ 3 sur 10 un rôle plus actif, et le reste est d’avis qu’il devrait rester à peu près le même.

Le sondage à la sortie des urnes pour la primaire présidentielle républicaine du New Hampshire a été mené par Edison Research au nom du National Election Pool. Il comprend 2 029 entretiens avec des électeurs républicains des primaires dans 40 bureaux de vote différents. Les résultats pour l’échantillon complet ont une marge d’erreur de plus ou moins 4,0 points de pourcentage ; il est plus grand pour les sous-groupes.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.