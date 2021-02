Sondage à la sortie de la Catalogne: les socialistes en avance mais auront du mal à évincer les séparatistes aux élections régionales

Un sondage à la sortie des élections régionales de Catalogne place légèrement le parti socialiste de l’ancien ministre de la Santé Salvador Illa, bien qu’il puisse être évincé par une coalition de partis indépendantistes.

L’enquête, publiée par le radiodiffuseur public espagnol après la clôture du scrutin à 20h00 HEC, place le PSC (Parti socialiste de Catalogne) en tête, avec 24,5% des voix.

Cependant, l’enquête a suggéré que le JxC intransigeant (« Ensemble pour la Catalogne ») et l’ERC plus modéré (Gauche républicaine de Catalogne) pourraient à nouveau concocter une majorité pour gouverner à nouveau.

L’élection est considérée comme un test de force pour le mouvement séparatiste dans la région du nord-est de l’Espagne alors que 5,3 millions d’électeurs étaient appelés à y participer.

Un niveau élevé d’abstentions était prévu alors que le pays affronte une troisième vague de pandémie.

Le gouvernement régional a insisté sur le fait qu’il avait mis en place toutes les mesures de santé et de sécurité nécessaires, imposant des tests d’antigène pour le personnel électoral, fournissant des bureaux de vote spacieux et bien ventilés et des mesures pour assurer la distanciation sociale.

Le gouvernement madrilène du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez espère que le vote renversera les séparatistes au pouvoir de la région. Il y a plus de trois ans, ils n’ont pas réussi à rompre avec l’Espagne en organisant un référendum illégal.

Le gouvernement catalan est dominé par les séparatistes depuis 2015, mais cette élection a été éclipsée par une amère division entre les factions séparatistes à la suite de l’échec de la candidature à l’indépendance de 2017 qui a déclenché la pire crise politique en Espagne depuis des décennies.