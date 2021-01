Sondage: 92% des enseignants disent que Gavin Williamson devrait démissionner

L’enquête intervient dans un contexte de frustration croissante face à la gestion par le gouvernement du système éducatif pendant la crise des coronavirus à la suite de l’échec de la réouverture des écoles plus tôt cette semaine.

La secrétaire d’État fantôme du Travail, Kate Green, a déclaré: «Là où le secrétaire d’État va dans le chaos et la confusion, ce sont les enfants, les familles et le personnel de l’éducation à travers le pays qui paient le prix de son incompétence.

L’ancienne secrétaire conservatrice à l’éducation Justine Greening a déclaré que le gouvernement avait clairement «perdu la confiance» des enseignants. « Ce sondage suggère qu’il n’y a pas de confiance là-bas avec les enseignants dans l’état actuel des choses », a-t-elle déclaré à ITV News, ajoutant: « La confiance reviendra avec un plan et avec une équipe en laquelle les gens ont confiance peut mettre en œuvre ce plan. »

«La liste des travailleurs clés semble être utilisée beaucoup plus que prévu», a-t-il déclaré à BBC Breakfast. «Notre appel aujourd’hui s’adresse vraiment à tout le monde… ayez du calme et de la patience avec nous pour organiser cela. N’oubliez pas que le gouvernement a changé de direction en un instant et que les écoles ont besoin de temps pour réagir.