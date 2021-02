L’ancien président Donald Trump s’adresse à des partisans lors d’un rassemblement. | Getty Images

Un nouveau sondage met en évidence une raison potentielle pour laquelle certains législateurs républicains pourraient hésiter à tenir Trump pour responsable.

Un nouveau sondage fait allusion à une raison potentielle pour laquelle de nombreux législateurs républicains hésitent à se distancer de l’ancien président Donald Trump et semblent réticents à le condamner lors du procès de destitution du Sénat: il y a une réelle possibilité qu’ils mettent en danger leurs perspectives électorales.

Dans une nouvelle enquête de Vox et Data for Progress, 69% des républicains ont déclaré qu’ils seraient moins susceptibles de voter pour un candidat politique dans leur État si cette personne jugeait Trump coupable lors du procès, 56% des républicains affirmant qu’ils le feraient. être beaucoup moins susceptibles de le faire, et 13 pour cent disent qu’ils seraient un peu moins susceptibles de le faire.

De nombreux républicains indiquent également qu’ils ne considèrent pas Trump comme responsable de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Globalement, seuls 22% des républicains interrogés blâment Trump pour l’insurrection, contre 91% des démocrates et 64% des indépendants. Le soutien au procès de destitution est également divisé selon des lignes partisanes, 12% des républicains convenant que le Sénat devrait déclarer Trump coupable; 82% des démocrates et 52% des indépendants ressentent la même chose. Dans l’ensemble, 48% des électeurs probables pensent que Trump devrait être déclaré coupable.

Plus tôt cette semaine, seuls six républicains du Sénat ont voté en faveur du deuxième procès de destitution de Trump, un résultat suggérant que l’écrasante majorité de la conférence est sur le point de voter pour l’acquittement de Trump. Bien qu’il soit possible que certains républicains aient voté pour mettre fin au procès parce qu’ils croient que c’est inconstitutionnel, ou parce qu’ils ne pensent pas que ce que Trump a fait équivaut à une infraction impénétrable, ces données montrent clairement que la réaction des électeurs et la menace d’un éventuel défi primaire pourraient être un facteur également.

Ce sondage a été réalisé entre le 5 et le 7 février, sur 1 213 électeurs probables. Il a une marge d’erreur de 2,8 points de pourcentage.

Le procès de destitution est un point d’inflexion pour les républicains

Pour les républicains du Sénat, le procès de destitution marque un point d’inflexion clé et une vue sur la volonté du parti de rompre avec Trump.

Il est clair que Trump est toujours soutenu par la base républicaine, ce qui rend les législateurs peu susceptibles de se séparer complètement de lui, malgré ses tentatives pour annuler les élections et la violence que ces efforts ont contribué à attiser.

L’enquête de Vox et DFP a révélé que les électeurs républicains probables soutiennent toujours massivement l’ancien président: 70% disent qu’ils aimeraient le voir se présenter à nouveau en 2024, et 82% ont déclaré qu’ils s’opposeraient au vote du Sénat pour l’interdire de ses fonctions fédérales en l’avenir – ce que les législateurs pourraient faire s’il était reconnu coupable dans le procès de destitution.

À l’inverse, 79% des démocrates et 54% des indépendants sont de retour, lui interdisant de devenir président. Dans l’ensemble, 49% des personnes soutiendraient une telle démarche.

Les démocrates et les républicains étaient également divisés sur la question de la validité de la tenue d’un procès en destitution. Alors que 69% des démocrates espèrent voir Trump tenu responsable via ce procès, 71% des républicains pensent que c’est inconstitutionnel et une violation des droits d’une personne qui est maintenant un citoyen privé, un argument que les législateurs du GOP ont utilisé dans leurs tentatives de rejeter le toutes les procédures.

En fin de compte, le sondage révèle qu’une fraction des électeurs républicains (12%) soutient la condamnation de Trump, tandis que la majeure partie du parti le soutient – et est susceptible de faire pression sur leurs représentants élus pour qu’ils fassent de même.

Les législateurs républicains ont bien sûr l’occasion de façonner eux-mêmes l’opinion publique – le procès offre l’occasion d’essayer de convaincre leurs électeurs de rejeter Trump. Peu de gens semblent prêts à tenter cela, mais s’ils le faisaient avec succès, ils pourraient changer la façon dont les gens perçoivent l’attaque du 6 janvier et l’implication de Trump dans celle-ci.