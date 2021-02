Sondage: 61% des électeurs probables soutiennent la hausse progressive du salaire minimum des démocrates

Des manifestants défilent devant le siège des McDonalds de Chicago pour exiger un salaire minimum de 15 dollars de l’heure en 2019. | Scott Olson / Getty Images

Mais seulement 49% soutiennent le passage du salaire minimum de 15 $ par rapprochement budgétaire.

Augmenter le salaire minimum est une idée très populaire, confirme un nouveau sondage Data for Progress / Vox, mais les spécificités exactes de la façon dont il est augmenté et de l’ampleur du changement qui le soutiennent.

Dans le sondage, 57% des électeurs probables ont déclaré qu’ils soutenaient l’augmentation du salaire minimum fédéral de 7,25 $ l’heure à 15 $ l’heure. Ce soutien s’élève à 61% lorsque les détails de la loi sur l’augmentation des salaires des démocrates – augmentant progressivement le salaire minimum à 15 $ d’ici 2025, puis l’indexant sur le revenu médian – sont inclus, et à 62% lorsque les électeurs ont été invités à soutenir le l’augmentation progressive étant une disposition du projet de loi de secours en cas de pandémie plus large.

Mais lorsqu’on leur a demandé s’ils soutenaient un parti en utilisant une procédure «non standard» – l’utilisation par les démocrates de la réconciliation budgétaire, dans ce cas, bien que le sondage n’ait pas précisé sur l’un ou l’autre chef – pour faire passer l’augmentation progressive du salaire minimum, le soutien a glissé. Quarante-neuf pour cent des répondants ont soutenu l’adoption du salaire minimum de 15 $ par le biais d’un processus de rapprochement budgétaire partisan. Ce soutien tombe à seulement 39% des indépendants et des électeurs tiers, et 24% des républicains, bien que 79% des électeurs démocrates aient donné le feu vert à leur parti.

Bien que 29 États et Washington, DC, aient déjà un salaire minimum plus élevé ou aient adopté une masse salariale qui entrera en vigueur cette année, selon Paycor, la limite fédérale a été relevée pour la dernière fois en 2009.

Il existe de fortes divisions partisanes sur le salaire minimum. Alors qu’une grande majorité de démocrates et une plus petite majorité d’indépendants soutiennent le salaire minimum de 15 $, sa mise en œuvre progressive et son inclusion dans le projet de loi de secours, les républicains s’opposent pour la plupart à l’effort.

Alors que 82% des démocrates et 52% des électeurs qui s’identifient comme indépendants ou tiers sont en faveur d’une augmentation progressive et éventuellement d’une indexation du salaire minimum de 15 dollars, seuls 43% des républicains le soutiennent. Ce nombre tombe à 32% lorsqu’on leur demande s’ils sont en faveur d’un salaire minimum de 15 $ directement. Et 66% des républicains estiment qu’une augmentation du salaire minimum nuirait à l’économie, contre seulement 14% des démocrates.

Il y avait un plus grand niveau de soutien, en particulier parmi les républicains et les indépendants, pour une randonnée plus progressive. La majorité des deux groupes – 59 pour cent des républicains et 70 pour cent des indépendants – soutiennent un salaire minimum de 11 dollars, selon le sondage.

Pourtant, les niveaux de soutien relativement élevés dans l’ensemble indiquent un mandat pour les démocrates de mettre en œuvre une augmentation de salaire au minimum, et très probablement un salaire minimum de 15 $ – ce que les militants ont fait pression sur eux et s’est avéré populaire même dans les États rouges comme la Floride, où il a été adopté par vote.

Actuellement, le projet de loi de secours de la Chambre des représentants – sur lequel ils voteront cette semaine – comprend une disposition visant à augmenter progressivement le salaire minimum à 15 dollars d’ici 2025. Alors que le projet de loi devrait être adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates, l’augmentation du salaire minimum pourrait devenir un point de friction au Sénat 50-50, où les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre un seul vote et où il n’y a aucune garantie que cela éliminera les obstacles procéduraux indépendants à inclure dans le projet de loi.

Le sondage a été réalisé entre le 19 et le 22 février, auprès de 1 527 électeurs probables. Il a une marge d’erreur de 2,5 points de pourcentage.

Le processus de réconciliation budgétaire est plus controversé que le salaire minimum de 15 $ lui-même

En supposant que le projet de loi de redressement soit adopté par la Chambre, le Sénat le prendra en considération. Grâce au processus de réconciliation budgétaire, un certain nombre de projets de loi de nature budgétaire peuvent être adoptés chaque année sans la menace d’obstruction systématique, ce qui signifie qu’ils n’ont besoin que de 51 voix au lieu de 60. Avec exactement 50 sénateurs dans le caucus démocrate, plus le vice-président de départage Kamala Harris, tous les 50 auraient besoin d’appuyer le projet de loi.

Le salaire minimum de 15 dollars n’est même pas garanti de dépasser le parlementaire du Sénat, qui décidera si la disposition adopte ce que l’on appelle la «règle Byrd», indiquant qu’elle est de nature budgétaire et peut donc être incluse dans un projet de loi de réconciliation . Il n’y a aucune garantie que les démocrates franchissent même cet obstacle procédural – le président Joe Biden l’a dit dans une interview sur CBS où il a admis que le salaire minimum de 15 dollars ne serait probablement pas inclus dans le projet de loi final en raison de la règle Byrd.

Mais comme l’explique Li Zhou de Vox, il existe également des obstacles politiques à la fourniture du salaire minimum.

Avec seulement 50 voix à travailler pour adopter ce projet de loi, les démocrates ont besoin de chaque membre pour atteindre le seuil de majorité simple requis pour la mesure budgétaire. Déjà, cependant, les déclarations du sénateur Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) ont mis en doute la probabilité d’un tel consensus en ce qui concerne l’augmentation des salaires. « Je suis en faveur de quelque chose de responsable et de raisonnable », Manchin a dit à The Hill, tout en notant qu’il ne soutient pas un salaire minimum de 15 $.

Mandchin et Sinema ont déclaré leur forte opposition à l’annulation de la députée du Sénat si elle décide que la hausse du salaire minimum viole la règle Byrd, et sont tous deux déclarés publiquement qu’ils pensent qu’un salaire minimum de 15 dollars est trop élevé malgré tout.

Les résultats du sondage reflètent les réalités que Manchin et Sinema – qui viennent respectivement des États rouge et violet – sont confrontées. Seuls 14% des démocrates s’opposent à l’adoption de la hausse des salaires par le biais d’un rapprochement budgétaire avec le soutien d’un seul parti, mais 54% des indépendants et des électeurs tiers et 70% des républicains sont contre l’idée.

La politique de salaire minimum avec le soutien le plus bipartisan était de l’augmenter à 11 $ l’heure, ce qui peut refléter la popularité d’une augmentation progressive. Soixante-treize pour cent de l’ensemble des électeurs probables soutiennent cette mesure.

Le sénateur Tom Cotton (R-AR) et Mitt Romney (R-UT) ont présenté un projet de loi visant à augmenter le salaire minimum à 10 $ l’heure – ce qui, selon le sondage, pourrait recueillir plus de soutien de leur base que le salaire de 15 $. Mais ils l’ont lié à des politiques visant les travailleurs sans papiers, ce qui en fait probablement un non-starter pour les démocrates du Sénat.

Si les démocrates du Sénat, comme le soupçonne Biden, ne sont pas en mesure d’inclure le salaire minimum de 15 $ dans la croyance de secours pour des raisons procédurales ou politiques, ils peuvent alors présenter le projet de loi de leur propre chef. Mais alors que plus de 60% des électeurs probables, selon le sondage, soutiennent une augmentation progressive du salaire minimum à 15 $, l’idée que 60% des sénateurs – 10 républicains en plus de tous les démocrates – soutiendraient l’idée, comme le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a dit, apparemment impossible.