Sondage : 43 % des consommateurs financeront les achats de la rentrée scolaire

Après une année d’inflation persistante et de hausses des prix des biens de consommation, de nombreux Américains compteront sur une forme de financement pour couvrir leurs dépenses de rentrée scolaire.

Une enquête exclusive de CNET Money a révélé que 43% des acheteurs de la rentrée scolaire tireront parti d’une forme de financement pour payer les fournitures cette année. Parmi les consommateurs qui envisagent d’utiliser le crédit, 27 % utiliseront une carte de crédit existante et 12 % ouvriront une nouvelle carte de crédit.

L’enquête a été menée par YouGov pour le compte de CNET et s’est déroulée du 19 au 21 juillet. Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses.

Dans une économie dominée par l’inflation, les consommateurs sont de plus en plus se penchant sur les cartes de crédit joindre les deux bouts. Selon un rapport de la Federal Reserve Bank de New York publié plus tôt cette année.

Lorsque la Réserve fédérale s’efforce de lutter contre l’inflation avec des hausses de taux, les taux d’intérêt sur les produits financiers de consommation comme les cartes de crédit augmentent également. La semaine dernière, la Fed augmenté à nouveau le taux d’intérêt de référence dans sa lutte contre l’inflation, la 11e hausse des taux depuis mars 2022, portant le taux des fonds fédéraux à son plus haut niveau depuis 2001.

Voici ce que les consommateurs doivent savoir à l’approche de la saison des achats de la rentrée scolaire.

Les consommateurs s’appuient sur les coupons et la comparaison pour faire face



Dans l’ensemble, 86 % des répondants ont déclaré qu’ils mettraient en œuvre au moins une tactique d’économie d’argent pour réduire le fardeau financier des achats de la rentrée. « Rechercher des coupons, des soldes et des remises » était la tactique d’économie d’argent la plus populaire citée par les consommateurs (39 %), suivie de la comparaison des prix, de l’achat de moins d’articles et de l’achat de marques alternatives moins chères.

Près de trois répondants sur 10 qui magasinent pour des enfants inscrits dans un collège ou une université ont déclaré qu’ils prévoyaient de tirer parti des récompenses de carte de crédit pour aider à compenser les coûts.

pour aider à compenser les coûts. Un sur 10 utilisera les programmes « Achetez maintenant, payez plus tard ». Un répondant sur 10 a également déclaré qu’il utiliserait des comptes d’épargne non destinés aux frais d’études, tels que les comptes de retraite, pour combler l’écart.

Les prix élevés continuent de faire pression sur les consommateurs, 85 % d’entre eux affirmant que l’inflation et la hausse des coûts à la consommation auraient une incidence sur leurs projets d’achats pour la rentrée scolaire cette année d’une manière ou d’une autre.

La recherche en ligne et les exonérations fiscales peuvent réduire les dépenses

La saison des achats de la rentrée scolaire est devenue l’une des principales périodes de dépenses de l’année. Les dépenses moyennes prévues pour la rentrée scolaire par ménage en 2023 sont de 890,07 $, en hausse de près de 3 % par rapport à l’année dernière et de 27,7 % depuis 2019, selon un rapport de Statista, une société d’analyse de données. La hausse des coûts des fournitures scolaires et la stagnation des salaires font que certains parents se sentent à l’étroit financièrement.

« Nous passons plus de temps en ligne à trouver des alternatives à prix réduits », a déclaré Gareth Barkin, doyen des opérations et de la technologie à l’Université de Puget Sound dont l’enfant entrera en sixième cet automne. « Tout a augmenté. Vous devez travailler plus dur pour trouver ces offres juste pour atteindre le seuil de rentabilité, car mes revenus n’ont pas augmenté au même rythme que l’inflation. » Barkin a noté que certaines universités s’efforcent d’intégrer les licences de manuels en ligne dans les frais de scolarité afin qu’elles puissent être couvertes par un éventail plus large de programmes d’aide financière.

Si vous envisagez d’acheter en ligne pour fournitures scolaires ou vêtements, envisagez d’installer une extension d’achat capable de comparer le prix d’un produit sur différentes places de marché. (Prise éhontée : CNET a une extension Google Chrome gratuite, CNET Shopping, qui fait cela.)

Vérifiez également si votre état aura un congé détaxé en août. Cette année, 13 États prévoient d’offrir un week-end ou une semaine hors taxes dans les semaines à venir pour aider les familles à décompresser alors qu’elles préparent leurs enfants à retourner à l’école. Votre état, votre ville ou votre école locale peut également avoir mis en place des programmes pour aider les parents qui ont du mal à payer les fournitures scolaires. Les parents peuvent contacter les écoles avec des questions et des conseils sur les ressources locales.

Calendrier des congés fiscaux 2023 par État État Rendez-vous Produits éligibles Arkansas 5-6 août 2023 Vêtements : jusqu’à 100 $ par article. Pas de plafond sur les fournitures scolaires. Floride 24 juillet – 6 août 2023 Fournitures scolaires : jusqu’à 50 $ par article. Vêtements : jusqu’à 100 $ par article. Ordinateurs : jusqu’à 1 500 $ par article. Iowa 4-5 août 2023 Vêtements : jusqu’à 100 $ par article. Maryland 13-19 août 2023 Vêtements et chaussures : Jusqu’à 100 $ par article. Massachusetts 12-13 août 2023 « Tous les biens meubles corporels » : jusqu’à 2 500 $ par article. Exceptions : Véhicules, nourriture, alcool, essence, tabac, marijuana et certains services publics. Missouri 4-6 août 2023 Vêtements : jusqu’à 100 $ par article. Ordinateurs : jusqu’à 1 500 $ par article. Fournitures scolaires : jusqu’à 50 $ par article. New Jersey 26 août – 4 septembre 2023 Ordinateurs : jusqu’à 3 000 $ par article. Pas de maximum sur les fournitures scolaires et artistiques. Pas de maximum sur le matériel didactique. Nouveau Mexique 4-6 août 2023 Fournitures scolaires : jusqu’à 30 $ par article. Vêtements jusqu’à 100 $ par article. Matériel informatique : jusqu’à 500 $ par article. Ordinateurs : jusqu’à 1 000 $ par article. Ohio 4-6 août 2023 Fournitures scolaires : jusqu’à 20 $ par article. Vêtements : Jusqu’à 75 $ par article. Oklahoma 4-6 août 2023 Vêtements : jusqu’à 100 $ par article. Caroline du Sud 4-6 août 2023 Aucun maximum sur les vêtements, les fournitures scolaires et les ordinateurs. Texas 11-13 août 2023 Vêtements : jusqu’à 100 $ par article. Fournitures scolaires : jusqu’à 100 $ par article. Virginie-Occidentale 4-7 août 2023 Fournitures scolaires : jusqu’à 20 $ par article. Vêtements : Jusqu’à 125 $ par article. Équipement sportif : jusqu’à 150 $ par article. Ordinateurs : jusqu’à 500 $ par article.

Source: Fédération des administrateurs fiscaux

Tirez parti des cartes de crédit à bon escient

Si vous prévoyez d’utiliser une carte de crédit pour la saison des achats de la rentrée scolaire, un peu de planification peut vous aider à économiser de l’argent. Avec le taux d’intérêt moyen sur une carte de crédit maintenant à un TAP record de 22,39 %il est important de rembourser vos soldes rapidement pour éviter des paiements d’intérêts supplémentaires inutiles.

Voici quelques conseils pour renforcer votre hygiène financière personnelle alors que la saison des achats de la rentrée commence.

Ayez un budget global en tête avant de commencer vos achats. Cette prise de conscience vous aidera à être plus conscient de votre dépenses.

Cette prise de conscience vous aidera à être plus conscient de votre Créez un plan de remboursement pour vos dépenses. Cela vous garantit de minimiser les paiements d’intérêts inutiles.

Cela vous garantit de minimiser les paiements d’intérêts inutiles. Tirez parti des programmes de récompenses. Lorsqu’elles sont utilisées de manière stratégique, les récompenses en crédit peuvent vous aider à étirer un peu plus votre argent. Assurez-vous de ne pas dépenser trop pour gagner des récompenses ou un bonus de bienvenue – les intérêts de carte de crédit éclipseront rapidement toutes les récompenses gagnées.

Évitez d’utiliser les fonctionnalités « acheter maintenant, payer plus tard » si possible. Au lieu de cela, puisez dans vos économies si vous le devez, mais faites un plan pour reconstituer vos réserves dans les mois à venir, surtout à l’approche de la saison des achats des Fêtes.

Planifier à l’avance peut aider à réduire le stress financier lié aux achats de la rentrée scolaire. Familiarisez-vous dès maintenant avec les stratégies d’économie d’argent pour vous préparer au succès.