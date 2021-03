Le sénateur Roger Wicker (R-MS) lors d’une audience le 26 janvier 2021 à Washington, DC. | Tom Williams-Pool / Getty Images

Les républicains tentent de revendiquer le mérite de la relance – et certains électeurs pourraient les croire.

Plus tôt ce mois-ci, le sénateur Roger Wicker (R-MS) a publié un tweet choquant: Après avoir été l’un des 49 sénateurs républicains à avoir voté contre le plan de sauvetage américain (ARP), il s’est vanté fièrement que le soulagement de la pandémie qu’il apportait arriverait bientôt.

«Les restaurateurs indépendants ont remporté 28,6 milliards de dollars de secours ciblés», a écrit Wicker dans son message. «Ce financement permettra aux petites entreprises de survivre à la pandémie en aidant à adapter leurs opérations et à maintenir leurs employés sur la liste de paie.»

Comme l’a expliqué Aaron Rupar de Vox, Wicker a plaidé pour l’aide à la restauration et a introduit un amendement bipartisan aux côtés du sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) qui garantissait ce financement. Cependant, il a toujours voté contre l’adoption du projet de loi final, ce qui a provoqué un retour de bâton immédiat pour ce tweet. Beaucoup l’ont appelé pour avoir tenté de s’attribuer le mérite de quelque chose qu’il ne soutenait pas seulement, mais contre lequel son parti faisait activement pression. Lors du vote final, 50 démocrates du Sénat ont soutenu le projet de loi, tandis que 49 républicains s’y sont opposés, car un membre du GOP était absent.

Des messages comme celui de Wicker, cependant, pourraient bien aider à brouiller la façon dont certaines personnes perçoivent son soutien à la législation.

Selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress, certains électeurs probables pensent que le plan de secours avait un soutien bipartisan – même si aucun républicain du Congrès n’a voté pour. Dans une enquête menée du 5 au 7 mars, à peu près au moment où le projet de loi de relance a été adopté au Sénat, 21% des électeurs probables ont déclaré qu’ils pensaient que les républicains soutenaient l’ARP, dont 31% des républicains. Soixante pour cent des électeurs probables ont déclaré qu’ils pensaient que les républicains étaient opposés à l’ARP, et 18 pour cent ne savaient pas.



De même, il y a des votes passés – comme celui sur les réductions d’impôts de 2017 – que certains électeurs probables perçoivent comme bipartis selon le sondage DFP, même s’ils se sont déroulés uniquement selon les lignes de parti. Cette dynamique indique que le bipartisme sur la législation ou les candidats est une perception qui, dans certains cas, ne correspond pas nécessairement à la manière dont les législateurs votent réellement.

Et en ce qui concerne la législation récente, les républicains, en particulier, semblent penser que les législateurs du GOP sont plus favorables à la relance qu’ils ne le sont en réalité, une tendance qui fait écho aux sondages passés de DFP. Une enquête précédente a également révélé que certains électeurs du GOP pensent que le parti est beaucoup plus généreux sur les politiques économiques qu’il ne l’est en réalité.

Des questions de bipartisme ont été fréquemment soulevées sur l’ARP et sur la manière dont la Maison Blanche entend aborder d’autres législations: les démocrates ont été critiqués par les républicains pour avoir approuvé des mesures de relance via un rapprochement budgétaire sur une base partisane, et en considérant la même chose pour la législation sur les infrastructures. En raison de l’opposition républicaine à un programme d’aide global, les démocrates ont choisi de faire avancer les mesures de relance par eux-mêmes. Malgré les critiques du GOP à propos de cette approche, le plan de sauvetage américain est largement populaire et bénéficie d’un soutien de 61%, selon un récent sondage CNN. D’autres sondages ont montré un soutien encore plus élevé.

Maintenant que la politique s’est avérée si populaire, les républicains – semble-t-il – peuvent essayer de convaincre certains électeurs qu’ils ont soutenu une proposition pour laquelle ils n’ont pas voté du tout.

L’enquête Data for Progress / Vox comprenait 1 429 électeurs probables, avec une marge d’erreur d’échantillonnage de 3 points de pourcentage.

Certains républicains pensent que le GOP a soutenu plus de soulagement des coronavirus qu’il ne l’a fait

Il y a un segment de républicains qui croient que leur parti était plus favorable aux politiques de secours qu’il ne l’était en réalité: selon ce sondage, 17% des républicains pensaient que les membres du GOP soutenaient l’augmentation du salaire minimum dans le cadre de l’aide à la pandémie, et 48% des républicains pensaient que le GOP les membres ont soutenu l’aide publique et locale dans le paquet. (Les deux mesures étaient celles que la plupart des législateurs républicains ne voulaient pas faire partie du soulagement des coronavirus.)



Ce point de vue pourrait être motivé par le désir de voir les politiques du parti comme plus favorables aux électeurs et plus axées sur l’aide, a expliqué l’analyste de DFP Ethan Winter.

Une proportion de républicains – 31% – préférerait voir leur parti apporter un soulagement aux gens plutôt que de se battre pour un petit gouvernement et des réductions de la dette nationale, un signe potentiel que certains électeurs du GOP pourraient vouloir que leur parti soit plus généreux qu’il ne l’a été lorsque il s’agit de stimulus.



Lorsqu’on leur a dit que les électeurs et les gouverneurs républicains soutenaient l’ARP, alors même que les membres du Congrès s’y opposaient, 42% des républicains interrogés ont déclaré qu’ils le considéraient comme un projet de loi bipartisan, tandis que 45% ont déclaré ne pas l’avoir fait et 12% ne savaient pas.

Ces résultats sont cohérents avec une précédente étude DFP, qui a révélé que certains électeurs républicains ont déclaré que leur parti soutenait des politiques telles que l’expansion de Medicaid, auxquelles il s’est opposé. Winter note que cette dynamique existe depuis un certain temps:

Il s’agit d’une tendance de longue date, des électeurs, en particulier des électeurs républicains, niant l’extrémisme des positions du parti sur les questions d’économie politique. Matthew Yglesias, anciennement de Vox, qualifie ce phénomène de «politique de l’incrédulité». Pour lui, ces électeurs sont une des principales raisons pour lesquelles ces conditions persistent. Il soutient que «les électeurs trouvent [the Republican Party’s position on economic issues] tellement bizarrement mauvais qu’ils ne croiront que quelqu’un les épouse si vous pouvez les convaincre d’abord que la personne en question est un monstre sans cœur. Pour les électeurs républicains en particulier, Yglesias ajoute: «Par conséquent, les personnes qui s’alignent avec les républicains sur des thèmes de valeurs larges – qu’il s’agisse de l’opposition au droit à l’avortement, de l’amour des armes, du patriotisme ou de la panique à l’idée d’un pays en voie de diversification – trouvent qu’il n’est tout simplement pas crédible que leurs champions courent en fait sur un programme politiquement toxique qui ferait clairement perdre des élections. »

Les votes partisans passés ne sont pas nécessairement perçus de cette façon

Cette enquête a également examiné les votes passés sur les lois et les candidats qui étaient fortement partisans et constate que les perceptions de ceux-ci ne sont pas non plus aussi claires: par exemple, 19% des électeurs probables, dont 25% des démocrates, pensaient que les législateurs démocrates soutenaient l’abrogation de la Loi sur les soins abordables, même s’ils ont voté à une écrasante majorité contre le faire en 2017.

La perception d’autres votes partisans, y compris la confirmation de la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett et l’adoption des réductions d’impôts de 2017, qu’aucun démocrate n’a voté pour soutenir, était également biaisée pour certaines personnes: 20% des électeurs probables, dont 18 pour cent des démocrates, pensaient qu’une majorité de démocrates soutenaient les réductions d’impôts, même si aucune ne l’a fait. Dans le même ordre d’idées, 16% des électeurs probables, dont 22% des républicains, pensaient que les républicains étaient opposés aux réductions d’impôts, même si la plupart du parti les défendait.

Alors que la compréhension du bipartisme par de nombreux électeurs correspond à la réalité du vote des législateurs, une partie des perceptions des électeurs ne le fait pas. Cet écart a permis aux législateurs – républicains en particulier – d’essayer de se présenter comme des partisans des politiques populaires, même si leurs résultats de vote ne reflètent pas du tout ce soutien.

C’est ainsi que les républicains ont pu revendiquer leur soutien aux personnes souffrant de conditions préexistantes lors des campagnes du Congrès de 2018, même après que beaucoup ont voté contre de telles protections. Et c’est ainsi que des législateurs comme Wicker peuvent vanter les dispositions de relance après avoir voté contre l’adoption du projet de loi de relance lui-même.