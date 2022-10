Sonara Health lève 3 millions de dollars pour une plateforme numérique de gestion de la méthadone

Sonara Health, fabricant d’un système numérique de gestion de la méthadone, a levé 3 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage dirigé par First Trust Capital Partners et Blue Cross Blue Shield du Kansas.

CE QU’IL FAIT

Fondée en 2020, la Mark soutenu par Cuba startup a construit un système numérique pour permettre aux patients souffrant de troubles liés à l’utilisation d’opioïdes de prendre de la méthadone à domicile tout en étant suivis par un clinicien.

Pourtant les exigences ont été assouplies pendant la pandémie de COVID-19, la méthadone a généralement été distribué dans les cliniques sous réglementation fédérale, qui obligeaient souvent les patients à se déplacer quotidiennement pour recevoir leur dose.

Le système de Sonara comprend une étiquette inviolable pour le médicament ainsi qu’une application Web qui permet aux patients de s’enregistrer tout en prenant leur méthadone. Une application pour les cliniciens leur permet de surveiller à distance et de manière asynchrone l’utilisation du médicament par les patients.

La société prévoit d’utiliser le capital d’amorçage pour continuer à développer sa plateforme et s’associer à davantage de programmes de traitement aux opioïdes.

“Nous recevons tout le temps des messages de patients nous faisant savoir que nous leur avons facilité la vie pour maintenir le cap sur leur rétablissement, ces notes nous permettent de continuer”, a déclaré le Dr Michael Giles, PDG de Sonara Health, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Les opioïdes continuent d’être un grave problème de santé publique aux États-Unis D’après le CDC, les décès par surdose impliquant des opioïdes sont passés d’environ 70 000 en 2020 à plus de 80 000 l’année dernière. Le nombre total de décès par surdose de drogue a augmenté de près de 15 % en 2021.

Cependant, il existe certaines preuves que les soins virtuels pourraient aider les patients aux prises avec un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes à accéder aux soins. Une étude récente Publié dans JAMA Psychiatrie ont constaté que la fourniture de services de télésanté liés aux troubles liés à l’utilisation d’opioïdes pendant la pandémie de COVID-19 était associée à une probabilité plus faible de surdoses médicalement traitées et à une meilleure rétention avec des médicaments comme la méthadone et la buprénorphine.

Bicycle Health, qui a levé 50 millions de dollars en financement de série B cette année; Boulder Care, qui a récemment levé 36 millions de dollars ; et Ophelia, qui a récolté 50 millions de dollars en financement de série B l’année dernière.

Santé au travail a annoncé une augmentation de 118 millions de dollars il y a près d’un an, et Quit Genius a récemment ajouté deux programmes de traitement des troubles liés à la consommation de substances au formulaire de santé numérique d’Evernorth.