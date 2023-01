Sonam Wangchuk est un “héros du climat”, déclare Anand Mahindra

Le magnat des affaires Anand Mahindra a fait l’éloge de Sonam Wangchuk, le célèbre réformateur social du Ladakh, sur Twitter. Wangchuk, dont la vie a inspiré le personnage de Phunsuk Wangdu dans le blockbuster de Bollywood 3 Idiots, fait actuellement un essai pour son jeûne climatique au col de Khardungla. Retweetant la vidéo de Wangchuk de son essai, le président du groupe Mahindra a écrit : « Cet homme est un héros du climat. Le tweet d’Anand Mahindra est devenu viral avec plus de 430 000 vues sur le site de microblogging.

De nombreux utilisateurs ont loué le travail incroyable de Sonam Wangchuk.

Une personne a répondu : « Nous avons besoin de plus d’hommes comme Sonam Wangchuk monsieur ! Il va jeûner à partir du 26 janvier pendant 4 jours pour protester contre la protection de l’environnement.

Sonam Wangchuk a récemment parlé de son essai pour son éventuel jeûne climatique à Khardungla, qui se trouve à une altitude de 18 000 pieds. Wangchuk a partagé un court clip dans lequel on peut l’entendre dire : « Bonjour le monde, je suis debout, il fait -16,7 proche de -17 avec un facteur de refroidissement éolien peut-être -20. Je suis vivant et heureux. Merci pour tout votre support. Ce test s’est très bien passé et pas trop inconfortable, juste un peu froid aux pieds et aux genoux, mais tout va bien et bien vivant. Merci et bonjour.”

Le tweet de Sonam Wangchuk a déclenché une tempête sur Twitter.

Le jeûne, qui débutera le 26 janvier, se déroulera à des températures aussi basses que moins 40 °C.

La température extrême pendant le jeûne climatique de Wangchuk a attiré beaucoup d’attention sur Twitter. Un internaute a salué le zèle de Wangchuk pour sa patrie dans son tweet.

Prenez soin de vous ka lae 🙏 les gens n’oublieront jamais votre contribution envers le ladakh. Nous vaincrons un jour 💪— Jigmat Ladakhi 🇮🇳 (@nontsay) 23 janvier 2023

Sonam Wangchuk a exhorté le Premier ministre Narendra Modi à assurer la sécurité et la protection du Ladakh. Des études récentes de l’Université du Cachemire et d’autres organismes de recherche indiquent l’extinction de près des 2/3 des glaciers du Ladakh.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici