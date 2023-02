Sonam, nouvelle détentrice du record national des jeunes et fille d’un ouvrier de four à briques, travaille comme agent de livraison

Sonam a battu le record du 2000 m steeple filles, terminant avec un temps de 6,45,71 minutes aux Khelo India Youth Games 2022 Madhya Pradesh (KIYG2022MP).

Sonam a laissé derrière elle sa rivale C. Keerthana de Telangana, deuxième, à plus d’une demi-minute de retard dans la course de distance, avec une fantastique accélération lors de la dernière étape au stade TT Nagar de Bhopal.

Sonam, 18 ans, qui a battu le record national vieux de dix ans de Parul Chaudhary, livre des colis dans la région de Kotla Mubarakpur à Delhi pendant son absence de l’entraînement. Son père travaille dans une briqueterie dans le district de Bulandshahr dans l’Uttar Pradesh tandis que sa mère est ouvrière agricole.

Après son retour de Bhopal au village de Hurthala dans l’UP, Sonam a participé à un défilé de la victoire de 5 km de son village dans une jeep à toit ouvert alors qu’elle enguirlandait une statue de BR Ambedkar dans le quartier dalit.

“Vous ne pouvez pas rêver grand quand vous n’êtes même pas sûr d’avoir votre prochain repas”, a déclaré Sonam à The Indian Express.

Avec son père, les revenus quotidiens de Vir Singh étant d’environ 300 roupies, Sonam a déclaré qu’il était difficile de lui fournir de la nourriture.

« Je dormais souvent l’estomac vide. Quand le prix des pommes de terre baissait, ma mère les achetait en vrac. Elle les faisait bouillir et les séchait au soleil pour qu’ils durent plus longtemps”, a déclaré Sonam.

Sonam a révélé qu’elle s’était mise à courir lorsqu’elle avait vu des garçons de son village s’entraîner pour rejoindre l’armée indienne.

“Vous travaillez tellement sur le terrain, si vous faites le même effort dans le sport, vous irez loin”, aurait déclaré l’un d’eux à Sonam.

Son père a dit qu’il ne voulait pas sa vie pour sa fille.

« Je ne voulais pas que ma fille ait une vie comme la mienne… Nous devons recouvrir le four de sable et marcher dessus. Si même une brique se détache, nous serons aspirés. Les semelles de nos chappals fondent à cause de la chaleur. Nous y attachons des planches de bois. En dehors de la chaleur, nous inhalons tellement de poussière que tous ceux qui travaillent à la briqueterie ont des problèmes respiratoires”, a-t-il déclaré.

