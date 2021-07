Sonam Malik Profile Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos statistiques de lutte olympienne photos résultats récents qualification

Sonam Malik est apparu lorsqu’un jeune a réussi à battre à deux reprises les médaillés de bronze olympiques de Rio Sakshi Malik. À 19 ans, Sonam Malik et Anshu Malik (19 ans) représenteront l’Inde alors que les jeunes chercheront à briller sur la plus grande plate-forme. Originaire de Sonipat, dans l’Haryana, Sonam est née le 15 avril 2002 et est issue d’une famille de lutteurs. L’influence était majeure qui a vu Sonam adopter le sport et faire carrière dans la lutte. Témoins des moments difficiles car il n’y avait pas de tapis ou d’installations adéquates pour pratiquer, Sonam et sa famille pratiquaient sur le sol boueux, et parfois même sur la route. C’est vrai quand les gens disent, quand les choses se corsent, les durs se mettent en route.

La détermination et la passion de Sonam sont louables alors que la jeune a commencé sa carrière en remportant l’or aux Jeux scolaires nationaux en 2016. Alors que Sonam participait à des événements, la lutteuse indienne a fait sa marque internationale en remportant le bronze au Championnat d’Asie Cadet et à la Cadet World Wrestling Championnat en 2018. L’année suivante en 2019, Sonam a remporté la médaille d’or au Championnat du monde cadet de lutte.

Âge – 19

Sports/Discipline – Lutte

Classement de travail – Inconnu

Premiers Jeux Olympiques – Jeux Olympiques de Tokyo

Réalisations majeures

Or – Jeux scolaires nationaux, 2016

Argent – Championnats nationaux cadets, 2017

Or – Jeux scolaires mondiaux, 2017

Bronze – Championnat d’Asie cadet de lutte, 2017

Or – Championnats du monde cadets de lutte, 2017

Bronze – Championnat d’Asie cadet de lutte, 2018

Bronze – Championnats du monde cadets de lutte, 2018

Or – Championnats du monde cadets de lutte, 2019

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Sonam Malik s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en remportant ses affrontements contre la Chinoise Jia Long (5-2) et la Chinoise du Taipei Hsin Ping Pai (11-0) pour participer aux demi-finales des éliminatoires des Jeux olympiques d’Asie à Almaty, au Kazakhstan. Sonam a fait un retour spectaculaire de 0-6 à 9-6 pour battre la médaillée de bronze des Championnats du monde Ayaulym Kassymova du Kazakhstan pour assurer sa place aux Jeux olympiques. Cependant, Sonam s’est contenté de l’argent et n’a pas joué la finale en raison d’une blessure.

Performances récentes

Outre son tour de qualification, Sonam a dû sauter le camp d’entraînement olympique à Varsovie, en Pologne, en raison de problèmes de blessure. Afin de récupérer complètement pour les Jeux olympiques à partir du 23 juillet, Sonam devrait retrouver sa pleine forme physique avant le début du tournoi. Mais Sonam a choqué la nation lorsqu’elle a battu la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Rio Sakshi Malik lors de la finale des essais de la Wrestling Federation of India.

