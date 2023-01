Sonam Kapoor vend un appartement en peluche à Mumbai pour Rs 32,5 crore: rapport

L’acteur de Bollywood Sonam Kapoor Ahuja, qui passe principalement son temps à Londres, a vendu sa maison du complexe Bandra-Kurla à Mumbai à une société basée à Delhi pour Rs 32,50 crore. Selon un Période économique rapport, l’actrice a acheté ladite propriété en juin 2015 et l’a revendue la semaine dernière le 29 décembre.

L’appartement, qui est situé dans l’un des quartiers les plus chics de Mumbai, est réparti sur une superficie de 5 533 pieds carrés dans un projet résidentiel haut de gamme. Il est situé au troisième étage de Signature Island, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East.

Selon un Contrôle de l’argent rapport, une société basée à Delhi, SMF Infrastructure, a payé un droit de timbre de 1,95 crore ₹ le 29 décembre, selon les documents consultés par une société immobilière, indextap.com.

Selon un ancien rapport de Résumé architecturall’appartement comprend une terrasse offrant une vue imprenable sur la mer, un hall d’entrée à double hauteur, un service de conciergerie exclusif, une piscine intérieure à température contrôlée, un club de santé et une salle de sport ultramoderne, un mini théâtre et salle polyvalente.

En plus de l’appartement, le nouveau propriétaire aura également accès à quatre parkings dans l’immeuble.

Sonam Kapoor et son mari Anand Ahuja possèdent également un luxueux bungalow sur la chic Prithviraj Road de Delhi, et une autre maison élégante à Londres située à Notting Hill. Après quelques années de fréquentation, le couple s’est marié en mai 2018 à Mumbai. Ils ont accueilli un fils le 20 août 2022 et l’ont nommé Vayu Kapoor Ahuja. L’actrice sera ensuite vue dans Shome Makhija’s ‘Aveugle‘, où elle joue un flic malvoyant.