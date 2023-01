Sonam Kapoor vend son appartement BKC pour Rs 32 crore; jetez un œil à ses biens les plus chers et à sa valeur nette époustouflante

Sonam Kapoor est l’une des actrices et des entrepreneurs les plus prospères de Tinsel Town. Elle est une femme autodidacte et vit sous le nom de famille Kapoor. Sonam est appelée Kapoor senior chez elle pour une raison. Et maintenant, l’actrice fait la une des journaux en raison de rapports suggérant qu’elle a vendu son luxueux appartement à BKC pour 32 crores de roupies. “L’immeuble dans lequel Sonam a vendu la maison est situé dans le Central Business District de BKC, un lieu recherché”. L’actrice aurait acheté cette maison en juin 2015 pour 31,48 crores de roupies, mais maintenant que Sonam est installée à Londres et a voyagé de Mumbai à Londres pour le travail, elle n’a plus besoin de la propriété maintenant.

Sonam Kapoor possède les biens les plus chers et une valeur nette époustouflante

La maison de Sonam Kapoor aurait été située dans un immeuble nommé Signature Island au 3ème étage et l’acheteur a dû payer environ 1,95 crore de droit de timbre pour son achat. Sonam Kapoor vivrait à Ahuja Mansion qui vaut environ 173 crores, tandis que son revenu annuel est d’environ 6 crores. Parallèlement à cela, elle possède également une immense maison à Londres. Sonam est un fier propriétaire de toutes les voitures de luxe, d’Audi à Mercedes.

Sonam Kapoor embrasse en ce moment la maternité alors qu’elle a accueilli son premier-né Vayu Kapoor Ahuja il y a quelques mois. Tout en équilibrant son travail de mère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle vit également son rêve d’être une diva de Bollywood en réalisant quelques projets d’approbation.

Sonam Kapoor sera bientôt vue dans le film car BollywoodLife vous avait dit en exclusivité qu’elle avait signé un projet kickass avec sa sœur Rhea Kapoor et avait même commencé la préparation pour le même. Sonam Kapoor sera considérée comme la principale dame et après un long écart, ses fans sont ravis de la voir répandre sa magie. Sonam Kapoor a commencé à s’entraîner dans les trois mois suivant son accouchement, l’actrice a opté pour un accouchement normal et son rétablissement a été rapide, mais elle a fait face à tout le post-partum que chaque femme passe après avoir eu un bébé. Mais maintenant, Sonam est en forme et a hâte d’être de retour sur les plateaux.