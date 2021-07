Sonam Kapoor s’ouvre sur les écarts de rémunération à Bollywood, les qualifiant de « ridicules »

Sonam Kapoor Ahuja a exprimé son opinion sur la différence de salaire liée au travail à Bollywood.

Dans une interview avec Vogue, elle a déclaré : « L’écart salarial est ridicule. Je peux le supporter, mais je n’obtiens pas ces rôles, et ça me va. au cours des deux ou trois dernières années que je n’ai pas le droit de juger qui que ce soit. Je suis privilégié, donc faire des choix difficiles n’est pas vraiment difficile. «

Elle a également parlé de son accord avec son mari Anand Ahuja, a-t-elle dit,

Je suis vraiment chanceuse d’avoir rencontré quelqu’un qui partage les mêmes idées et qui est féministe », dit-elle avec un sourire. « Dieu merci, je n’ai pas rencontré quelqu’un qui est de la même industrie que moi parce que leur vision du monde peut être très limitée. Tout dépend de ce qui se passe à Bollywood. Est-ce que quelque chose l’a surprise ? « C’est la première année que nous passons toutes les nuits ensemble », répond-elle. « D’habitude, nous voyageons beaucoup. J’ai réalisé que nous sommes obsédés l’un par l’autre et que nous nous amusons beaucoup ensemble.

Ses commentaires interviennent peu de temps après que l’acteur Taapsee Pannu a déclaré que les acteurs masculins qui ont commencé leur carrière avec elle gagnaient 3 à 5 fois plus d’argent qu’elle. S’adressant au National Bulletin, Taapsee a déclaré: «Si une actrice demande plus, elle est qualifiée de difficile et problématique et si un homme demande plus, c’est une marque de son succès. La différence, c’est que les hommes qui ont commencé avec moi gagnent 3 à 5 fois plus que moi. Et l’écart ne cesse d’augmenter au fur et à mesure que nous progressons dans la catégorie des étoiles supérieures.

Sur le plan professionnel, Sonam a été vue pour la dernière fois dans un rôle principal dans The Zoya Factor en 2019. Elle est apparue dans un caméo dans AK vs AK, dans lequel elle a joué une version d’elle-même, aux côtés de son père Anil Kapoor et du cinéaste Anurag Kashyap.