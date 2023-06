Sonam Kapoor souhaite que Vayu grandisse et devienne joueur de cricket ? Les fans prédisent déjà qu’il sera la « prochaine star du cricket »

Sonam Kapoor et son homme d’affaires-mari Anand Ahuja ont récemment visité le célèbre Lord’s Cricket Ground à Londres. Ils étaient accompagnés de leur fils de 10 mois, Vayu Kapoor Ahuja. Le couple nous laisse souvent jaillir en partageant d’adorables photos de la petite Ahuja sur Instagram. Bien qu’ils se font un devoir de garder secret le visage de Vayu, des aperçus du petit munchkin font presque instantanément notre journée. Cette fois aussi, Anand Ahuja a offert aux utilisateurs des médias sociaux quelques photos de leur sortie en famille sur Instagram, avec un aperçu spécial de Vayu.

Sonam Kapoor, Anand Ahuja et Vayu Kapoor au terrain de cricket de Kord

Le premier cliché a capturé Anand tenant Vayu dans ses bras, alors que le bébé essayait de faire quelques pas de bébé sur le stade verdoyant devant lui. Sonam a fait une apparition sur la photo suivante. La famille de trois personnes avait le dos tourné à la caméra et nous n’avons pas pu repérer leurs visages. Tandis que Vayu était assis sur les genoux de son père, Sonam regardait affectueusement le père et son fils se coucher. Le couple s’est jumelé dans des ensembles noirs, portant des vêtements décontractés.

Vayu Kapoor au Lord’s Cricket Ground

Sonam Kapoor et Anand Ahuja portaient tous deux des lunettes de soleil. Sonam a gardé son look simple, en arborant une coiffure en chignon désordonné. Au dernier clic, Anand fit asseoir Vayu sur ses épaules. Le petit était vêtu d’une jolie tenue imprimée blanche et noire. Vayu semblait hypnotisé par l’immense stade alors qu’il regardait devant lui. « Faites-moi entrer, coach. Je suis prêt ! » a sous-titré Anand Ahuja sur son message.

La mère de Sonam Kapoor réagit aux photos de Vayu

La mère de Sonam Kapoor, Sunita Kapoor, a réagi aux images en laissant tomber un steak d’émojis au cœur rouge. « Mon ange », a-t-elle écrit. L’ensemble de photos a également attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, qui ont laissé de beaux commentaires. « Vayu Kapoor est la prochaine star du cricket pour l’équipe indienne », a noté un utilisateur. « Il a l’air si adorable », a plaisanté un autre. Un troisième individu appelé Vayu « Alors prêt !! » devenir joueur de cricket.

Le prochain projet Bollywood de Sonam Kapoor

Sonam Kapoor et Anand Ahuja se sont mariés le 8 mai 2018. Ils accueillent Vayu quatre ans plus tard, en août 2022. Après une longue pause maternité, Sonam Kapoor est prête à reprendre ses engagements professionnels. Elle sera ensuite vue dans le prochain thriller policier du réalisateur Shome Makhija Blind. D’autres mises à jour sur le film sont actuellement en cours.