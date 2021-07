Sonam Kapoor sort en robe longue à fleurs rouge, déclenche des rumeurs de grossesse – Voir les photos virales | Buzz News

New Delhi : L’actrice Sonam Kapoor est récemment retournée dans la baie après avoir passé près d’un an avec son mari Anand Ahuja à Londres. À son retour à Mumbai, elle a été reçue à l’aéroport par nul autre que papa cool Anil Kapoor et des photos d’elle les larmes aux yeux en voyant son père après si longtemps ont été capturées.

Maintenant, après avoir été repérée à l’aéroport et récemment enfilée dans une robe longue à fleurs rouge, des rumeurs selon lesquelles elle était enceinte ont commencé à faire le tour. Les fans pensent que l’actrice attend son premier enfant avec son mari Anand Ahuja.

Jetez un œil aux photos ici :

Cependant, l’actrice n’a encore fait aucune déclaration sur sa grossesse.

La beauté de Bollywood Sonam Kapoor s’est mariée à l’homme d’affaires Anand Ahuja le 8 mai 2018. Le couple a eu un mariage sikh et la cérémonie d’Anand Karaj a eu lieu à la résidence de sa tante Kavita Singh, Rockdale à Mumbai. Le mariage du couple était une affaire de stars à laquelle assistaient les grands noms du monde du divertissement.

(Photo gracieuseté : Viral Bhayani)

Les Kapoors et les Ahujas ont organisé une grande réception au Leela, Mumbai dans la soirée, et plusieurs B-Towners ont été vus présents.

Sur le plan du travail, Sonam sera vu dans le prochain thriller policier intitulé « Blind ». Il est réalisé par Shome Makhija et produit par Sujoy Ghosh, Avishek Ghosh, Hyunwoo Thomas Kim, Sachin Nahar, Pinkesh Nahar et Manish W.

Le film présente Sonam Kapoor dans le rôle principal et Purab Kohli, Vinay Pathak et Lillete Dubey dans les seconds rôles.