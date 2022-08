Sonam Kapoor se trompe sur le titre du film Brahmastra de Ranbir Kapoor, l’appelle “Shiva Number 1”

Koffee With Karan 7 : Renversant les haricots sur la vie, l’amour, la famille et le travail, ce Raksha Bandhan, Koffee With Karan Saison 7 sur Disney+ Hotstar accueille les cousins ​​charismatiques Sonam Kapoor Ahuja et Arjun Kapoor alors que le duo prend d’assaut le canapé avec leurs histoires sincères d’enfance à l’âge adulte. Marquant son quatrième passage sur le canapé, une future maman sans réserve Sonam Kapoor Ahuja fait ce qu’elle a toujours fait de mieux – remuer les pots de conversations fumantes tout en ayant l’air magnifique.

Un vétéran du canapé et le seul nom qui figure sur la liste d’appel de toutes les célébrités pour crier “Hey, Karan – c’est moi!”, Arjun Kapoor apporte sa douceur naturelle à cette saison.





Lorsque Sonam Kapoor Ahuja révèle la “vie amoureuse” de son frère avec une déclaration explosive et plusieurs autres, il n’est pas étonnant qu’Arjun Kapoor soit vu en train de dire lamentablement : “Pourquoi ai-je l’impression d’avoir été appelé dans l’émission pour être trollé par Sonam !”

Le nouveau segment de “trolling” a révélé pas mal de choses, mais le point culminant a été lorsque Sonam Kapoor Ahuja a demandé à Arjun Kapoor quelle était la chose la plus ennuyeuse à son sujet, il a dit “Vous n’attendez pas que quelqu’un d’autre vous fasse un compliment, vous venez de faites-vous un compliment. Est-ce que je ne suis pas belle ? Est-ce que je ne suis pas magnifique dans cette robe ? Je suis belle. La réponse sauvage de Sonam Kapoor Ahuja à cela vous fera certainement ROFL comme elle l’a dit “Cela vient du fait d’être la fille d’Anil Kapoor.”

Lorsque l’hôte Karan Johar demande à Sonam Kapoor “l’homme du moment est-il?”, On entend Sonam répondre “Ranbir (Kapoor) est le meilleur”. Elle continue ensuite en disant: “… parce que je le vois partout, il fait la promotion du film d’Ayan (Mukerji).” Karan interroge alors Sonam, “… qui est?” et la star de Neerja répond en disant: “Shiva … numéro 1.”





En entendant la réponse de Sonam, Karan se met à rire et on entend Arjun dire “tu es le meilleur ya Sonam” alors qu’il couvre son visage en souriant.

Apportant une toute nouvelle facette à la parenté des célébrités, Sonam Kapoor Ahuja et Arjun Kapoor présentent aux téléspectateurs une dynamique drôle et franche de Tom et Jerry pour que les téléspectateurs puissent en profiter et en tomber amoureux.

