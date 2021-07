New Delhi: L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor, connue pour sa nature franche, a récemment parlé de « l’écart salarial ridicule qui existe à Bollywood dans une interview accordée à un grand quotidien ». L’actrice a également révélé qu’elle avait perdu de nombreux rôles lorsqu’elle avait résisté à la disparité salariale.

Elle a déclaré à Mid-Day : « L’écart salarial est ridicule. Je peux y résister, mais je n’obtiens pas ces rôles, et ça me va. Je peux me permettre de le faire. J’ai réalisé par le passé deux ou trois ans que je n’ai pas le droit de juger qui que ce soit. Je suis privilégié, donc faire des choix difficiles n’est pas vraiment difficile. »

Plus tôt cette année, Sonam travaillait sur le thriller policier « Blind » en Écosse et a terminé le tournage du film en février de cette année. Le film, réalisé par Shome Makhija, est inspiré d’un thriller coréen et utilise le même scénario de base d’un ancien policier devenu aveugle.

Dans la même interview avec Mid-Day, elle a déclaré que le tournage du film était intense en raison d’horaires de travail irréguliers et de l’évaluation des difficultés d’une personne handicapée. Elle a déclaré: « C’était intense. Nous commencions à 15 heures et tournions jusqu’à 4 heures du matin. Vous vous réveilliez et disposiez d’une heure de lumière du jour. »

Outre Sonam, le film met en scène Vinay Pathak, Purab Kohli et Lilette Dubey dans les rôles principaux. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film d’Anurag Kashyap, ‘AK vs AK’ dans lequel il s’est joué.