Sonam Kapoor se remet en forme et se prépare pour le travail 60 jours après avoir accouché de bébé Vayu

La grossesse est difficile et faire face au post-partum est encore plus difficile. Mais vous devez revenir en arrière et Sonam Kapoor est votre inspiration ici. L’actrice de Bollywood qui a accouché de son petit garçon Vayu il y a 60 jours est de retour. L’actrice est de retour à la routine car elle doit se remettre au travail et commencer la routine disciplinaire. Sonam est allée sur son Instagram et a partagé une publication vidéo qui la montre travaillant dur pour se remettre en forme et a remercié son collègue entraîneur de l’avoir aidée tout au long de la grossesse et même après. Sonam Kapoor a l’air heureuse d’avoir fait un pas vers son retour au travail et son armée, de Karan Boolani à Rhea Kapoor, a montré tout l’amour et les commentaires motivants sur son message.

C’est BollywoodLife qui vous a dit que Sonam Kapoor se prépare pour le travail et regardez la diva ici. Elle ne néglige aucun effort pour se remettre en forme et une fois de plus nous sommes devenus son admirateur et comment. Sonam fera son retour avec le film de sa soeur Rhea Kapoor et ce sera l’un des projets kickass quelque chose que Mme Kapoor n’a jamais fait, ses fans attendent avec impatience son retour et comment.

Regardez Sonam Kapoors perdre son poids de grossesse dans cette vidéo après avoir accouché de Vayu

Avant Sonam Kapoor, l’actrice Kareena Kapoor Khan, Shilpa Shetty, Aishwarya Rai Bachchan, Lisa Haydon, Kalki Koechlin et bien d’autres ont laissé leurs fans impressionnés par leur transformation étonnante après avoir eu des bébés. Bien que nous ne puissions pas non plus attendre la transformation de Sonam Kapoor. Sonam a été l’une des actrices d’apprentissage les plus populaires de Bollywood, elle est connue pour son attitude franche et son travail exceptionnel et stimulant. Sa dernière sortie Veere Di Wedding et d’autres ont bien fonctionné au box-office. L’actrice s’est mariée avec l’amour de sa vie Anand Ahuja et est aujourd’hui une mère heureuse.