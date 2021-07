Sonam Kapoor se fait troller pour avoir dit que les tâches ménagères lui donnaient la « liberté » à Londres

La présence de Sonam Kapoor en couverture de Vogue est devenue le dernier sujet brûlant d’Internet. L’actrice qui est apparue sur la couverture de Vogue India pour le numéro du mois de juillet arborait à couper le souffle dans tous les looks de la séance photo pour le magazine. Alors que Kapoor a photographié pour l’édition indienne du magazine, elle a pris les photos à Londres, où elle est actuellement basée. À l’heure actuelle, elle séjourne à Notting Hill, Sonam et dans Vogue, elle parle de sa vie au Royaume-Uni et de la disparition de Bombay et de sa famille en Inde. Parlant de s’accrocher très fort à ses racines, elle a déclaré : « Londres m’a fait réaliser que je suis très indienne. Je comprends maintenant ce que signifie être un immigrant. La migration vers un nouvel endroit est difficile. Je ne comprenais pas pourquoi les Indiens à l’étranger étaient plus Indiens que les Indiens en Inde, et j’ai réalisé que c’était parce que nous tenions si fort à nos racines.

Mais rien ne remplace sa vie à Bombay, admet-elle. « Bombay me manque – la nourriture, ma famille, mes amis, la circulation, l’industrie du cinéma. J’adore vivre ici, mais l’Inde est mon cœur », a déclaré Sonam.

Dans l’interview, elle a ensuite décrit sa routine quotidienne et comment elle cuisine et nettoie la maison elle-même. S’adressant à Vogue, Kapoor a déclaré: « J’aime la liberté ici. Je fais ma propre nourriture, je nettoie mon propre espace, je fais mes courses », rapporte Hindustan Times. Le commentaire, bien qu’il s’agisse d’une corrélation sans rapport, a touché les Indiens sur Twitter.

Sonam Kapoor a donc fait une déclaration dans laquelle elle dit qu’elle aime la «liberté» qu’elle obtient à Londres. Elle prépare sa propre nourriture et nettoie son propre espace. Les aides et cuisiniers en Inde entrent de force chez eux et ne la laissent rien faire ou quoi ? – V.Bakshi (@VivaanBakshi) 8 juillet 2021

Déchirant! Et Sonam Kapoor pense que la « liberté », c’est préparer sa propre nourriture et nettoyer après soi !— (@fur_eliseeeee) 6 juillet 2021

Intitulé #SonamKapoor trouve la liberté de faire l’épicerie sur la terre des colonisateurs… Parfois, j’ai l’impression qu’ils invitent les ennuis, à être le sujet de conversation du moment, d’une manière ou d’une autre – Shriparna Saha (@Shri1589) 7 juillet 2021

Sonam Kapoor se sent « Liberté » à Londres comme si elle était en prison en Inde et se sentait étouffée. Je n’ai aucun respect en fait en moins… pour ces gens qui manquent de respect à leur propre pays après l’avoir quitté. – N ✨ (@NidhiiTweets_) 7 juillet 2021

Sonam n’est pas étranger à être le visage de Vogue. Au fil des années, Sonam a réalisé pas moins de 10 couvertures pour le célèbre magazine de mode. Sur l’une des photos, elle ressemble à une déesse vêtue d’une robe de bal scintillante Dolce & Gabbana, ornée de bijoux raffinés. Cet ensemble de la collection Alta Moda prouve une fois de plus qu’il n’y a vraiment aucun look que Sonam ne puisse porter.

