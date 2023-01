Sonam Kapoor se fait critiquer par les internautes après que le personnel ait récupéré ses pantoufles à porter après le cours de yoga; appelez-la, ‘Real nepo kid’

Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont accueilli leur premier enfant, un fils, le 20 août 2022. L’actrice prévoit de reprendre le travail prochainement. Sonam Kapoor a apparemment perdu beaucoup de poids au cours des derniers mois juste après son accouchement. Elle a été vue devant un cours de yoga à Bandra aujourd’hui. L’actrice était vêtue d’un pantalon et d’un haut long. Elle était sans maquillage et gardait ses cheveux ouverts. Dans la vidéo, on peut voir une personne lui chercher ses pantoufles. Cela a provoqué la colère de nombreux internautes qui ont commencé à troller l’actrice. Ce ne serait pas un problème il y a quelques années, mais maintenant, les gens sautent rapidement aux conclusions. La vidéo a maintenant été supprimée de la page.

Son amie et journaliste Janice Sequeira a déclaré qu’elle avait des problèmes de dos après son accouchement, c’est pourquoi elle avait besoin de soutien. Elle a dit que les gens étaient prompts à juger quelqu’un. Mais les internautes l’ont critiquée en disant qu’elle était la véritable définition bleue d’un enfant nepo. Certains ont même dit que nous avons des gens à l’extérieur des temples et des hôpitaux pour distribuer des chaussures, donc ce n’est pas grave. Jetez un oeil aux commentaires…

Sonam Kapoor sera ensuite vu dans Blind, produit par Sujoy Ghosh. Le film un thriller est réalisé par Shome Makhija. Le film a été tourné à Glasgow en Ecosse. Sonam Kapoor a reposé son corps pendant 60 jours avant de reprendre son programme de remise en forme. L’actrice a commencé par des étirements et du Pilates. Sonam Kapoor a déclaré qu’elle assistait à des réunions et lisait des scripts. Elle veut reprendre le travail bientôt. Le couple a nommé leur fils Vayu. Anand Ahuja et elle se sont mariés en mars 2018. Sonam Kapoor a souvent été la cible de trolls sur les réseaux sociaux. L’actrice n’a pas eu une grande course au box-office avant de déménager à Londres et de tomber enceinte.