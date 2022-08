Sonam Kapoor se fait brutalement troller pour sa séance photo de maternité en chemise ouverte surdimensionnée

Sonam Kapoor est devenue la fière maman d’un petit garçon avec son mari samedi. Cependant, les internautes l’ont félicitée d’être entrée dans la nouvelle phase de sa vie. Ils se sont fâchés avec l’actrice quand elle a partagé sa dernière séance photo de maternité.

Sonam a partagé sa nouvelle séance photo pour un magazine populaire, et cela a laissé une certaine section d’internautes furieux. Le magazine a publié la photo avec sa citation sur le fait de devenir mère qui dit : “« Les priorités changent et je pense que l’enfant deviendra le mien. La vérité est qu’ils n’ont pas choisi de venir au monde. Vous avez décidé de les faire venir ici, c’est donc une décision très égoïste”, déclare l’acteur, mère et vedette de la couverture de #septembre.”

Peu de temps après la publication, certains internautes ont souligné son choix de tenue pour la séance photo. Un utilisateur a dit : ” Bonne nouvelle, content pour vous, mais pourquoi tout ce body show ? Nous vous croyons.” Un autre utilisateur a écrit : “Si être nu est à la mode, nous n’avons pas besoin de fashionista.” L’un des utilisateurs a écrit : “Quelles bêtises ? De nos jours, ces célébrités ne reçoivent plus de vêtements !!” Une internaute a écrit : “Pourquoi est-il obligatoire d’être à moitié nue pour une séance photo de maternité ?” Un autre internaute a écrit : « Tomare passh kapde nahe hai kya ».

Samedi, Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont accueilli un petit garçon. Sonam Kapoor a posté sur Instagram pour annoncer la nouvelle passionnante de la naissance de son bébé. La déclaration de Sonam Kapoor et Anand Ahuja se lit comme suit : “Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête et le cœur inclinés. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans ce voyage. C’est seulement le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais. – Sonam et Anand.” Pour les non-initiés, il y a quelques mois, Sonam Kapoor révélait sa grossesse avec de magnifiques images. Sonam et Anand se sont mariés en mai 2018 lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle à Mumbai.